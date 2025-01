video suggerito

"A Napoli Bed and Breakfast abusivi con codici Cin falsi per iscriversi alle piattaforme" La denuncia di Abbac: "Abusivi a Napoli usano Cin falsi. Abbiamo segnalato al ministero e alle forze dell'ordine"

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

"B&B abusivi a Napoli usano codici CIN falsi per potersi registrare sulle piattaforme di prenotazione, come Airbnb e Booking". Lo denuncia Agostino Ingenito, presidente Abbac, l'associazione delle attività ricettive extralberghiere. "Negli ultimi giorni – afferma – con l'obbligo del Cin dal 1 gennaio, abbiamo scoperto che ci sono alcuni abusivi che pur di restare online sulle piattaforme di prenotazione, hanno inserito Cin fasulli o copiati da altre strutture in regola. Abbiamo segnalato al Ministero che è necessario obbligare le piattaforme ad utilizzare la banca dati nazionale per accertarsi che il cin inserito sia regolarmente attribuito, al momento, infatti, un detentore di annunci, può inserire la sequenza di lettere e numeri senza effettiva verifica do attribuzione".

Abbac: "Servono controlli continui sugli abusivi"

Secondo Ingenito, per fermare il proliferare di strutture ricettive illegali vanno intensificati i controlli. "Necessitiamo – spiega – di una verifica costante che tenga conto soprattutto di controlli incrociati su piattaforme online per i tanti annunci di offerte ricettive non in regola".

Dall'Abbac segnalano inoltre che in questi ultimi giorni, soprattutto sui social, fioccano annunci di alloggi in affitto transitorio:

"Dalle foto pubblicate emerge chiaramente che si tratta di ex airbnb – dichiara Ingenito – Un segnale evidente dell'abusivismo e speculazione di questi ultimi anni ma che non si traduce ora nell'immissione in locazione abitativa tradizionale. Questo dovrebbe far riflettere tanti movimenti e soprattutto le istituzioni per costruire davvero percorsi per il diritto dell'abitare che non si può risolvere, demonizzando un settore che al netto di speculatori ed abusivi, versa copiose tasse e contribuisce alla valorizzazione della città, offrendo ospitalità regolare e garantendo flussi turistici per un mercato in continua evoluzione."

Bene i controlli in corso in questi ultimi giorni a Napoli per verificare requisiti per sicurezza e tutela dei viaggiatori, secondo Abbac, ma "l'azione sia periodica e duratura e preveda anche contemporanee verifiche e incroci online per intercettare abusivismo e speculazione".