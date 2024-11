video suggerito

A Napoli assunzioni di assistenti sociali: 30 contratti a tempo indeterminato da dicembre Il Comune di Napoli assumerà nuovi assistenti sociali entro dicembre. Il sindaco Manfredi: “Li impiegheremo per seguire le giovani famiglie” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Il Comune di Napoli assume nuovi assistenti sociali: 30 contratti a tempo indeterminato, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, a partire da dicembre 2024. Avranno il compito specifico di dedicarsi ai disagi giovanili e familiari. Si tratta di uno strumento aggiuntivo, sul quale l'amministrazione comunale vuole intervenire, per poter arginare l'escalation di violenza giovanile che sta imperversando in questi mesi. Sono tre i ragazzi con meno di 20 anni uccisi nelle ultime tre settimane. Gli assistenti sociali saranno assunti sulla base delle graduatorie dell'ultimo concorso, con le risorse del fondo povertà quota servizi. Andranno a rinforzare i servizi sociali territoriali. Nel complesso, arriveranno così a 300 le unità in servizio degli assistenti sociali comunali a Napoli.

Manfredi: "Assunti nuovi assistenti sociali"

Ad annunciare il reclutamento dei nuovi assistenti sociali è il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, che questa mattina ha partecipato alla riunione in Prefettura a Napoli, con il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi:

"Noi stiamo mettendo in campo tutto quello che possiamo e con queste assunzioni avremo una delle percentuali di assistenti sociali più alte del Centro Sud come Comune. Ma anche oggi ho chiesto al ministro che gli assistenti sociali possano essere completamente impegnati nelle proprie attività e non in attività burocratiche, che dovrebbero essere svolte da uffici dedicati di altre amministrazioni, così da consentirci di concentrare le energie dei giovani assunti per seguire le famiglie e i 6mila ragazzi che l'amministrazione ha in carico. Noi abbiamo bisogno che tutte le energie siano concentrate su questa necessità".