Trasporto pubblico a Napoli

A Napoli asciugamani sulle targhe per evitare le multe delle Ztl A Napoli asciugamani sulle targhe delle auto per sfuggire alle telecamere della Ztl del centro storico ed evitare le multe salate. È questo il metodo – “illegale” – che alcuni automobilisti napoletani hanno escogitato per “bucare” i controlli degli occhi elettronici posti a presidio dei varchi di accesso della Ztl di via Mezzocannone.

A cura di Pierluigi Frattasi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Trasporto pubblico a Napoli ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

A Napoli asciugamani sulle targhe delle auto per sfuggire alle telecamere della Ztl del centro storico ed evitare le multe salate. È questo il metodo – “illegale” – che alcuni automobilisti napoletani hanno escogitato per “bucare” i controlli degli occhi elettronici posti a presidio dei varchi di accesso della Ztl di via Mezzocannone, che conduce poi all'area pedonale di piazza del Gesù. L'asciugamani viene comodamente appoggiato sul tergicristalli posteriore, in modo da andare a coprire la targa dell'auto ed evitare che la telecamera possa fotografarla. Qualcun altro, invece, al posto dell'asciugamani preferisce mettere un cartello, di quelli di benvenuto che si appendono all'esterno della porta di casa, che scende direttamente sulla targa del veicolo.

A denunciare il fenomeno, non infrequente purtroppo nelle Ztl cittadine, è l'avvocato Gennaro Esposito, presidente del Comitato Vivibilità Cittadina: “Centro storico – scrive Esposito – ecco cosa si inventa qualche buontempone per aggirare il varco della ZTL”. Mentre i cittadini onesti commentano inferociti: “E noi residenti nella ZTL paghiamo per rientrare a casa”. Ma c'è anche chi osserva: “Parcheggi impossibili ed hanno tolto quello per disabili: vergogna”.

Il varco di accesso alla ZTL Mezzocannone è attivo dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle ore 22.00 e venerdì, sabato, domenica, festivi e prefestivi dalle 9.00 alle ore 24.00 e fino alle ore 2.00 del giorno successivo. Non possono circolare i ciclomotori e i motoveicoli, con esclusione di quelli autorizzati. Il varco di accesso all'area pedonale di Piazza del Gesù, invece, è attivo dalle 0,00 alle 24,00 di tutti i giorni dell'anno. È consentito l'accesso esclusivamente ai veicoli autorizzati. Non possono circolare i ciclomotori e i motoveicoli, con esclusione di quelli autorizzati.