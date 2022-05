A Napoli arrivano le moto ambulanze del 118 per soccorrere prima i pazienti In arrivo 4 moto ambulanze del 118 dal 15 maggio al 2 agosto. Costeranno 200mila euro.

A Napoli arrivano le moto-ambulanze infermieristiche per muoversi veloci tra i vicoli e arrivare prima sul luogo della segnalazione. "Dal 15 maggio fino al 2 agosto ,agli esigui mezzi di emergenza del 118 della Asl Napoli 1 , si aggiungeranno 4 “motoinfermieristiche” in servizio h12 – lo rivela l'associazione Nessuno Tocchi Ippocrate – Il costo di tale operazione per l’ASL sarà di 202.790 euro".

Si tratta, quindi, di mezzi aggiuntivi per potenziare la rete del soccorso di emergenza-urgenza della Campania. "L'equipaggio delle moto – prosegue Nessuno Tocchi Ippocrate – sarà composto da autista soccorritore ed infermiere". A bordo ci sarà anche la figura di “first responder”. Di che si tratta? "Dell’infermiere che può valutare parametri vitali e somministrare la terapia su indicazione del medico di centrale operativa".

Nessuno Tocchi Ippocrate: "Perché non mettere altre ambulanze"

"Ma quale applicazione di queste unità senza possibilità di trasporto in assenza di ambulanze disponibili? Perché non attivare, sempre per il periodo estivo, altre 4 ambulanze , sempre di tipo India anziché moto non utili al trasporto? L’utenza napoletana è pronta a vedersi arrivare al proprio domicilio una motoinfermieristica? Nel caso di codice di maggiore gravità non aumenta il rischio di aggressioni al personale su 2 ruote? Speriamo che la COT 118 di Napoli stili prontamente dei protocolli operativi che tutelino i CPS e non vengano buttati “tra le fiamme” di un sistema sanitario vicino al collasso! Cari colleghi infermieri – conclude l'associazione – pretendete i protocolli anche perché gli avvocati costano".