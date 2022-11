A Napoli arrivano 70 spazzini per ripulire il centro dai rifiuti: multe da 500 euro a chi sporca Parte il piano anti-rifiuti del Comune: cestini in strada svuotati 6 volte al giorno, multe fino a 500 euro per chi sversa fuori orario.

A cura di Pierluigi Frattasi

A Napoli arrivano 70 spazzini per ripulire le strade del centro storico dai rifiuti. Dopo i cumuli di immondizia di questi giorni, con la città piena di turisti per il Ponte di Ognissanti, il Comune corre ai ripari: più personale per lo spazzamento manuale di strade e marciapiedi, cestini svuotati 6 volte al giorno.

Ma anche maxi-multe, fino a 500 euro, per chi lascia i rifiuti al di fuori dei cassonetti e degli orari consentiti. Nel mirino anche i negozi, che sono tenuti a lasciare gli scatoli di cartone piegati all'esterno dei locali, per consentire una facile raccolta. Ma che spesso, purtroppo, non lo fanno.

Il piano anti-rifiuti del Comune

Palazzo San Giacomo ha intenzione di dare una svolta alla raccolta di rifiuti. Il piano è partito già oggi. Obiettivo: avere una città più pulita con regole ben chiare già prima di Natale, quando la produzione di rifiuti in città aumenterà come ogni anno. In campo, su impulso del sindaco Gaetano Manfredi e dell'assessore all'Ambiente Paolo Mancuso, una strategia complessiva per la raccolta ordinaria rifiuti in strada con particolare attenzione al centro storico per l'eccezionale afflusso di turisti. Raccolta continua e capillare, ma anche multe per coloro che sporcano la città.

Leggi anche Ristorante sporco e pasticceria con prodotti pericolosi: arrivano i carabinieri del Nas

Un esercito di spazzini in strada

Accanto alle spazzatrici meccaniche di Asìa, l'azienda dell'igiene urbana cittadina, è partita l'attività di una nuova squadra di circa 70 addetti allo spazzamento manuale – anche nel turno di pomeriggio – lungo le strade del centro. In questo modo, il Municipio intende migliorare la pulizia in proporzione al flusso di turisti e cittadini. Nei prossimi giorni verranno inoltre installati nuovi cestini. Questi ultimi saranno svuotati fino a sei volte al giorno.

Maxi-multe fino a 500 euro

Il sindaco ha prorogato la possibilità di erogare sanzioni da minimo 25 ad un massimo di 500 euro per coloro che conferiscono i sacchetti fuori dagli orari previsti oppure li depositano non nei luoghi consentiti o, infine, senza realizzare l'adeguata differenziazione. Nella sola giornata di venerdì scorso, sono state elevate 8 multe in due ore da parte degli ispettori ambientali.

Parallelamente l'Amministrazione – con il coinvolgimento dell'assessore al Turismo Teresa Armato e alla Sicurezza Antonio De Iesu – ha intensificato il percorso di collaborazione con i commercianti del centro storico per sensibilizzare la categoria relativamente al rispetto delle regole.