A Napoli arriva i bookcrossing, puoi prendere un libro o lasciarne uno gratis: dove saranno le edicole L'iniziativa per stimolare la lettura al centro storico di Napoli. Il presidente della Municipalità Roberto Marino: "Le installeremo vicino a panchine e giardini, ecco dove saranno"

A cura di Pierluigi Frattasi

Un'edicola per il bookcrossing, immagine di repertorio

Arriva al centro storico di Napoli il bookcrossing, l'iniziativa gratuita per stimolare la lettura e la circolazione dei libri. Nelle piazzette partenopee saranno installate delle edicole di legno, a forma di casetta, con due ripiani per alloggiare i volumi. Chiunque potrà lasciare un libro, prenderne uno in prestito, leggerlo sul posto o a casa, e restituirlo nella stessa edicola o in un'altra. Tutto gratuitamente. Per agevolare i lettori, le casette di legno saranno posizionate nei parchi cittadini, nei giardinetti e vicino alle panchine. "Stiamo pensando di installarle a piazza Dante, nei parchi Ventaglieri e Viviani, nei pressi delle stazioni della metro, vicino alle scuole", racconta a Fanpage.it Roberto Marino, presidente della II Municipalità Avvocata-Montecalvario, ideatore dell'iniziativa.

Marino: "Qui manca una biblioteca di quartiere, proviamo il bookcrossing"

"In centro, purtroppo – spiega Marino – non abbiamo una biblioteca di quartiere. Non abbiamo la possibilità di istituire una biblioteca comunale, non ci sono le risorse, e allora andiamo noi sul territorio. Mi è venuta l'idea del bookcrossing da un viaggio in un piccolo paese. Mi sembra una buona iniziativa per favorire il rapporto dei cittadini, soprattutto giovani, con i libri. Cosa faremo? Vogliamo posizionare una decina di edicolette sul territorio. Si tratta di piccole casette in legno, dove, chi vuole può donare un libro, scambiarlo, leggerlo, restituirlo a titolo gratuito".

Dove saranno le "casette" dei libri?

Vogliamo posizionarle nei parchi della municipalità, come il Parco Ventaglieri e il parco Viviani, nei pressi delle panchine, vicino alle scuole, a piazza Dante, a piazzetta Montecalvario, nei pressi della scuola Paisiello, nella zona di Salvator Rosa e Materdei, nei pressi delle stazioni metro. Saranno aperti. Dobbiamo trovare luoghi che siano al riparo dei vandali.

Come si riconosceranno?

Avranno la forma di una casetta di legno, com detto, con all'interno due scaffali per posizionare i libri. Per illuminarle pensiamo ad un sistema ecologico con luce interna e un piccolo pannello fotovoltaico. Faremo un bando pubblico per realizzarle.