video suggerito

A Napoli altre 108 telecamere di sorveglianza, al centro storico e nella zona della Stazione Centrale A Napoli saranno installate altre 108 telecamere di sorveglianza, che andranno ad aggiungersi alle 248 già finanziate con il Fondo Sicurezza del Ministero dell’Interno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

3 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un ulteriore passo in avanti per cercare di rendere Napoli, soprattutto il centro della città, più sicuro. La Giunta comunale ha infatti approvato il progetto, presentato dall'assessore alla Legalità Antonio De Iesu, per il potenziamento del sistema di videosorveglianza in città: a Napoli saranno installate 108 nuove telecamere, che andranno ad aggiungersi alle 248 già finanziate con 2 milioni di euro dal Fondo Sicurezza del Ministero dell'Interno, per un totale di 356 nuovi impianti di videosorveglianza. Le 108 nuove telecamere saranno finanziate con 1 milione e 230mila euro tramite il Programma Operativo Nazionale "Legalità" 2014-2020.

Spiega l'assessore De Iesu: "Con questo ulteriore finanziamento si rafforza il sistema di videosorveglianza che diventerà sempre più capillare nelle aree del centro e della periferia, in particolar modo quelle maggiormente interessate da fenomeni di criminalità. Si tratta di un supporto tecnologico di grande importanza per garantire la sicurezza urbana. Questura, carabinieri e polizia locale potranno usufruire delle immagini per i rispettivi compiti istituzionali. Grazie a questo progetto, inoltre, estendiamo la copertura di quello che è a tutti gli effetti un prezioso strumento per la prevenzione e il contrasto al fenomeno dell’incidentalità stradale".

Dove saranno installate le nuove telecamere

Come detto, le nuove 108 telecamere saranno installate nel centro della città, con particolare riferimento proprio al centro storico e alla zona della Stazione Centrale. Ecco le strade interessate dai nuovi impianti di videosorveglianza:

piazza Mercato

piazza del Carmine

corso Arnaldo Lucci

Porta Capuana

via Cesare Rosaroll

via Enrico De Nicola

via San Giovanni a Carbonara

corso Umberto I

Montesanto

Pignasecca

piazza Dante

Port'Alba

piazza Giacomo Matteotti

piazza Giuseppe Mazzini