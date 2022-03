A Napoli 300 milioni dal Pnrr: lavori all’ex Opg, case nuove e campi coltivabili a San Giovanni Approvate decine di progetti per nuovi investimenti a Napoli. Ci sono anche i treni nuovi delle metro 1 e 6 e i tram fino a piazza Sannazaro.

A cura di Pierluigi Frattasi

A Napoli grazie ai fondi del Pnrr, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sorgeranno centinaia di case nuove, saranno ristrutturati l'ex Opg di Materdei e l'educantato di piazza Miracoli e ci saranno nuovi treni per le metropolitane Linea 1 e 6. Ma ci sarà spazio anche per i campi coltivabili e le serre a San Giovanni a Teduccio. Sono stati ammessi a finanziamento complessivamente progetti per 302 milioni di euro. Fondi non solo del Pnrr, ma anche del Pnc, il Piano Nazionale per gli investimenti complementari e di Horizon 2020. L'elenco di tutti i progetti approvati è nella delibera 55 della giunta Manfredi del 17 febbraio scorso. Si tratta dei fondi messi a disposizione dall'Europa, attraverso sovvenzioni e prestiti agevolati, nell'ambito del programma Next Generation Eu, per contrastare la crisi del Coronavirus.

I trasporti: tram e treni

Il Comune di Napoli ha avuto 187 milioni di euro per la mobilità. Questi fondi andranno a finanziare diversi progetti: il completamento del tram tra via Stadera e il deposito di via delle Puglie, con la nuova officina tram, la realizzazione della nuova linea tram tra San Giovanni e piazza Sannazaro, l'acquisto di 5 nuovi tram di 24 metri, 4 treni nuovi Linea 1 e 3 treni della linea 6, oltre all'ampliamento dell'officina dei treni di Piscinola della Linea 1.

L'Ex Opg di Materdei e l'educantato

Altri 55 milioni circa andranno a finanziare vari progetti: 20 milioni per la ristrutturazione della piscina comunale Massimo Galante di via Labriola a Scampia e per la rigenerazione dell'ex Opg, l'Ospedale Psichiatrico Giudiziario, di via Imbriani, chiuso nel 2000. Altri 30 milioni per la rigenerazione urbana delle case popolari di via Toscanella a Chiaiano con 77 nuovi alloggi e per il complesso residenziale Pser di via della Bontà a Marianella.

Ben 4,5 milioni per il restauro dell‘educantato statale di piazza Miracoli 37, e per la messa in sicurezza di strade e ponti. Poi c'è il progetto Food E Food systems in European Cities per definire ambienti di produzione sostenibile per approvvigionare la cittadinanza con cibo sano. Il Comune di Napoli farà un progetto pilota per la definizione di protocolli di coltivazione sostenibili presso il Parco Troisi di San Giovanni a Teduccio, con le serre, per 170mila euro circa.

Un nuovo complesso residenziale a Ponticelli

Al Pnrr si aggiungono i fondi Pnc complementari nazionali. In Campania sono 295 milioni. A Napoli sono previsti tre interventi per quasi 80 milioni: il nuovo eco-quartiere a Ponticelli con la demolizione dei bipiani e la nuova realizzazione di 104 edifici per 23,7 milioni. Ancora, le case e i giardini Scarpetta che prevedono la riqualificazione del Comprensorio 10 di Ponticelli con 312 alloggi per 36,2 milioni. Infine, altri 18,7 milioni per le case e i giardini a via Carucci a Pianura.