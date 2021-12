A Napoli 100 controllori sui bus dal 6 dicembre per controllare i green pass obbligatori A Napoli l’Anm metterà in campo 100 controllori per i green pass obbligatori dei passeggeri. Altrettanti ne metterà l’Air di Avellino.

Oltre 100 controllori su bus, metro e funicolari di Napoli da lunedì 6 dicembre per controllare i green pass dei viaggiatori, che dalla prossima settimana saranno obbligatori per salire sui mezzi pubblici. Questa la misura prevista dall'Anm, contattata da Fanpage.it, anche se al momento non è stato ancora mandato l'ordine di servizio relativo. Ma anche le altre aziende dei trasporti metteranno in campo un esercito di verificatori. L'Air, l'azienda della mobilità dei bus della provincia di Avellino, farà verifiche sui passeggeri. Oltre 100 i controllori messi in campo dalla società di proprietà della Regione Campania, che ha già definito il piano organizzativo per agevolare i controlli delle certificazioni dei viaggiatori ed emanato il relativo ordine di servizio.

Il piano Air per i controlli Green Pass

Per salire sugli autobus Air bisognerà essere in possesso almeno del Green Pass “base” (ottenibile anche con un tampone molecolare o antigenico rapido negativo, fatta eccezione per i minori di 12 anni e per i soggetti esenti in possesso di certificazione medica), così come previsto dal decreto legge n. 172 del 26 novembre 2021 e relativo alle misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da Covid-19.

I controlli verranno fatti con lettura del QR attraverso l’App “VerificaC19” del Ministero della Salute. Agli utenti sprovvisti di certificazione o con certificazione scaduta e a chi non esibirà il Green Pass, non sarà consentito l’accesso a bordo con l’ausilio, all’occorrenza, delle forze dell’ordine. In questi giorni la governance dell’azienda di trasporto regionale ha partecipato ai tavoli dei Comitati Provinciali per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica coordinati dalle singole Prefetture, per definire l’organizzazione dei controlli.

L’AIR si è impegnata ad agevolare le attività di verifica a campione da parte delle forze dell’ordine e da subito l’Amministratore dell’azienda di trasporto, Anthony Acconcia, ha dato mandato agli uffici di procedere alla nomina degli addetti al controllo della certificazione verde. Sono 105 i dipendenti autorizzati all’accertamento della validità o dell’integrità delle certificazioni verdi Covid-19 sia per i viaggiatori sia per l’accesso ai luoghi di lavoro nei presidi di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno.

“Siamo pronti con il piano organizzativo – afferma l’Amministratore Unico di Air, Anthony Acconcia – Agli incontri in Prefettura abbiamo dato da subito la nostra disponibilità a far parte della task force mista, così da agevolare i controlli. Saremo attenti e rigorosi nelle verifiche ai viaggiatori, così come stiamo già facendo per i dipendenti. In questa fase ancora delicata per la salute pubblica, noi faremo la nostra parte per garantire la sicurezza degli utenti e la regolarità dei servizi”.