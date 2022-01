A Montesano sulla Marcellana (Salerno) 65 enne trovato morto carbonizzato in casa Il corpo dell’uomo era all’interno della sua casa, nella frazione di Scalo. Si indaga sulle cause del decesso.

A cura di Pierluigi Frattasi

Il corpo carbonizzato di un 65enne è stato ritrovato nella serata di ieri all’interno della sua abitazione a Montesano sulla Marcellana, nel Vallo di Diano, in provincia di Salerno. Secondo le prime ricostruzioni, da giorni, ormai l’uomo, che abitava nella frazione di Scalo, non dava sue notizie. Sul posto sono così giunti i soccorsi per capire cosa stesse accadendo. I vigili del fuoco del Distaccamento di Sala Consilina, in collaborazione con i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile della compagnia di sala Consilina, sono riusciti ad accedere all’appartamento. Ad affiancarli anche il personale sanitario dell’ambulanza del 118. Tuttavia, quando sono entrati nella casa, per il 65enne non c’era più nulla da fare. Era già morto da tempo.

Le indagini sono ancora in corso, affidate agli investigatori dei carabinieri. L’abitazione, intanto, un casolare che si trova nei pressi di un deposito, è stata posta sotto sequestro dalla Procura della Repubblica. Mentre il corpo del 65enne è stato trasferito presso l’obitorio dell’ospedale “Luigi Curto” di Polla, dove sarà a disposizione dell’autorità giudiziaria per eventuali esami autoptici, dai quali potrebbero emergere eventualmente elementi utili per cercare di capire quale possa essere stato il motivo del decesso e se si sia trattato di una morte accidentale o meno. Al momento gli investigatori dei carabinieri che stanno indagando sulla vicenda non escludono nessuna ipotesi, compresa anche quella di un possibile incidente domestico. Ma solo al termine dei risultati dei rilievi effettuati si potrà avere qualche elemento in più per formulare le prime ipotesi.