A Mergellina rubato il tender di Whirlwind, mega yacht a vela: ritrovato dalla Guardia di Finanza

Il tender è stato rubato nella prima mattinata odierna mentre il mega yacht era ancorato a Mergellina. Grazie alle indagini del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza, il tender è stato trovato in zona Vigliena, a San Giovanni a Teduccio.

Il mega yacht a vela Whirlwind

Anche gli yacht di lusso, che ogni estate fanno capolino nel Golfo di Napoli, sono nel mirino dei ladri. Alle prime luci di oggi, mercoledì 16 luglio, ignoti hanno rubato il tender di Whirlwind, mega yacht a vela che era ancorato nella rada tra Mergellina e il Castel dell'Ovo. Il comandante dell'imbarcazione, accortosi del furto, ha richiesto l'intervento del Reparto Operativo Aeronavale di Napoli della Guardia di Finanza, che faceva immediatamente scattare le ricerche del tender, grazie anche alla presenza di diverse unità navali già in navigazione, impegnate in un servizio di polizia.

Il tender di Whirlwind recuperato dalla Guardia di Finanza

Le ricerche, soltanto poche ore dopo la denuncia, hanno dato i loro frutti: gli uomini delle Fiamme Gialle, infatti, hanno rivenuto il tender in una darsena in zona Vigliena, a San Giovanni a Teduccio, periferia orientale del capoluogo campano; l'imbarcazione era occultata in mezzo ad altri natanti. Pertanto, i militari della Guardia di Finanza hanno provveduto a recuperare il tender, che è stato restituito al legittimo proprietario.

Whirlwind, maxi yacht a vela di 31 metri

La presenza di Whirlwind ancorato di fronte al Lungomare di Napoli non deve essere passata inosservata. Si tratta, come detto, di un maxi yacht a vela, lungo 31 metri: l'imbarcazione, che batte bandiera della Nuova Zelanda, può ospitare fino a 6 persone nelle sue cabine; a bordo possono trovare posto anche 4 membri dell'equipaggio, incluso il capitano.