A Lacco Ameno botte tra consigliere e cittadino sul corso principale, entrambi ricoverati

Il consigliere comunale di Lacco Ameno Giovanni De Siano e un cittadino si sono picchiati lungo il corso principale del comune dell'isola di Ischia, nel Golfo di Napoli; sono stati entrambi ricoverati in ospedale, le loro condizioni non sono gravi. Sulla dinamica sono in corso accertamenti, le indagini sono affidati ai poliziotti del commissariato locale; secondo alcune testimonianze i due avrebbero litigato per questioni politiche, legate al porto turistico di Lacco Ameno: il consigliere ha la delega alla gestione dell'approdo mentre il giovane sarebbe un ex dipendente della struttura.

Da accertare anche chi abbia aggredito l'altro per primo. Il cittadino, infatti, sostiene di essere stato colpito con un casco dal consigliere, mentre De Siano, che è stato poi soccorso da un'ambulanza del 118, dice di essere stato picchiato mentre era per strada improvvisamente e senza motivo. I due sono stati portati all'ospedale Rizzoli di Ischia.

Il sindaco di Lacco Ameno, Giacomo Pascale, che è andato in ospedale per sincerarsi delle condizioni dei due e per capire cosa sia accaduto, ha detto che "va fatta piena luce su quanto è successo e bisogna capire bene le motivazioni che hanno spinto queste due persone a litigare; ora però è importante calmare gli animi". Dai profili social della lista civica di opposizione, guidata dall'ex parlamentare e coordinatore regionale di Forza Italia Domenico De Siano, si legge: "Quello che è successo a Lacco Ameno è il gradino più basso in cui è caduta la maggioranza del sindaco Pascale. Sapere di un cittadino costretto alle cure mediche per un confronto, quand'anche acceso, con un consigliere comunale, non si può assolutamente leggere e accettare".