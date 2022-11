A Ischia scuole chiuse fino a sabato, il Prefetto: “Speriamo di non dover tornare in dad” A Ischia scuole chiuse fino a sabato, ma non è esclusa una proroga. Il prefetto: “La Dad? Ci auguriamo di non doverlo prendere in considerazione”

A cura di Giuseppe Cozzolino

Casamicciola Terme dopo la frana (La Presse)

Le scuole di Ischia resteranno chiuse fino a sabato. Non è escluso però che si possa ricorrere ad altre giornate di chiusura nella prossima settimana: l'augurio, però, è quello di non essere costretti a tornare alla didattica a distanza. Lo ha spiegato il prefetto di Napoli, Claudio Palomba, durante un incontro con i giornalisti a Casamicciola nella mattinata di oggi, al termine della riunione congiunta tra il Centro Operativo di Crisi e il Centro Coordinamento Soccorsi.

"Le scuole di Ischia", ha spiegato il prefetto di Napoli, "resteranno chiuse fino a sabato, ma è necessario che la scuola riprenda e ci auguriamo che riprenda in presenza. Il tema della Didattica a Distanza non è stato ancora trattato", ha aggiunto ancora Palomba, "e ci auguriamo di non doverlo prendere in considerazione". Non è escluso infatti che possa esserci una proroga alla chiusura delle scuole anche per la prossima settimana: molto dipenderà da eventuali allerte meteo e soprattutto dalla situazione trasporti sull'isola. Con le strade ancora piene di fango e detriti, Casamicciola è infatti isolata dal resto di Ischia, anche se lentamente la situazione sta iniziando a migliorare: stanno infatti riprendendo anche i collegamenti diretti con la terraferma dal porto locale di Casamicciola, senza dover trasferire le corse da Ischia Porto come avvenuto nei primi giorni dopo la frana di sabato scorso. Ma per un ritorno alla piena normalità servirà ancora qualche giorno di lavori per il ripristino totale da parte di forze dell'ordine e volontari delle vie di comunicazione e la messa in sicurezza degli edifici alluvionati.