A Giugliano un altro cane abbandonato sotto al sole: chiuso in una gabbia fatta con pedane di legno

Una gabbia improvvisata fatta con pedane di legno, più simile a una prigione, visto che riesce a contenere a malapena la sua stazza: questa la condizione nella quale versava un cane a Giugliano, nella provincia di Napoli, abbandonato sotto al sole, senza acqua né cibo. E così, a distanza di una settimana dalla vicenda che ha generato tanto orrore, quella dei due cani abbandonati da una donna per andare in vacanza, uno dei quali è purtroppo deceduto, Giugliano è protagonista di un'altra storia di abbandono e maltrattamento sugli animali: in questo caso, il cane è stato salvato grazie all'intervento delle Guardie Zoofile dell'Oipa e del deputato Francesco Emilio Borrelli.

"Può sembrare assurdo, ma è meno crudele abbandonare un animale per strada che lasciarlo legato o rinchiuso senza via di fuga, esposto alle intemperie. In quel modo non ha neanche una minima possibilità di salvarsi" ha dichiarato il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra. "Nelle ultime settimane abbiamo registrato un raddoppio dei casi di violenza e abbandono nei confronti degli animali, soprattutto ad agosto, quando molti partono per le vacanze e lasciano i propri animali in condizioni drammatiche" è invece la denuncia di Nando Cirella, delegato dell'Oipa.