napoli
video suggerito
video suggerito

A Giugliano un altro cane abbandonato sotto al sole: chiuso in una gabbia fatta con pedane di legno

Dopo il caso dei due cani abbandonati da una donna per andare in vacanza, da Giugliano arriva un altro abbandono: un cane lasciato sotto al sole, chiuso in una gabbia improvvisata fatta con pedane di legno.
Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora
A cura di Valerio Papadia
0 CONDIVISIONI
Immagine

Una gabbia improvvisata fatta con pedane di legno, più simile a una prigione, visto che riesce a contenere a malapena la sua stazza: questa la condizione nella quale versava un cane a Giugliano, nella provincia di Napoli, abbandonato sotto al sole, senza acqua né cibo. E così, a distanza di una settimana dalla vicenda che ha generato tanto orrore, quella dei due cani abbandonati da una donna per andare in vacanza, uno dei quali è purtroppo deceduto, Giugliano è protagonista di un'altra storia di abbandono e maltrattamento sugli animali: in questo caso, il cane è stato salvato grazie all'intervento delle Guardie Zoofile dell'Oipa e del deputato Francesco Emilio Borrelli.

Immagine

"Può sembrare assurdo, ma è meno crudele abbandonare un animale per strada che lasciarlo legato o rinchiuso senza via di fuga, esposto alle intemperie. In quel modo non ha neanche una minima possibilità di salvarsi" ha dichiarato il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra. "Nelle ultime settimane abbiamo registrato un raddoppio dei casi di violenza e abbandono nei confronti degli animali, soprattutto ad agosto, quando molti partono per le vacanze e lasciano i propri animali in condizioni drammatiche" è invece la denuncia di Nando Cirella, delegato dell'Oipa.

Cronaca
0 CONDIVISIONI
Immagine
Febbre del Nilo (West Nile), a Napoli picco di richieste di repellenti per zanzare in farmacia
Ottavo morto per il virus West Nile (Febbre del Nilo) in Campania: è un imprenditore del Casertano
West Nile, 80 casi in Campania di febbre del Nilo, l'Istituto Zooprofilattico: "Positività sta aumentando"
Febbre del Nilo (West Nile), "Non ci sono vaccini o cure, ma pochissimi i casi gravi" parla De Carlo direttrice IZSM
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views