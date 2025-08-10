Va in vacanza e lascia i cani sotto al sole: uno è morto, l’altro salvato in extremis. Orrore a Giugliano

Una storia tragica e orribile quella che arriva da Giugliano, nella provincia di Napoli: una donna è andata in vacanza, lasciando i suoi due cani nel cortile dell'abitazione, esposti alle intemperie e soprattutto al sole e al grande caldo degli ultimi giorni; uno dei due cani, purtroppo, è deceduto, mentre l'altro è stato salvato in extremis grazie all'intervento delle forze dell'ordine. A documentare l'orribile vicenda è stato il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, che si è recato anche personalmente sul posto, insieme alle Guardie Zoofile dell'Oipa, per fare il punto della situazione.

Stando a quanto reso noto dal deputato Borrelli, il cane deceduto era legato con una catena a una cyclette nel cortile: dopo due giorni sotto al sole, l'animale è purtroppo morto. Sul posto sono intervenuti, oltre alle Guardie Zoofile dell'Oipa, anche gli agenti della Polizia Municipale, che sono riusciti a salvare l'altro cane; la donna responsabile dei due cani sarebbe stata identificata e denunciata ma, sempre da quanto rende noto Borrelli, non sarebbe ancora tornata dalle vacanze.

"Il colpo di calore nel cane è un'emergenza veterinaria seria che si verifica quando la temperatura corporea dell'animale sale troppo a causa del caldo e l'incapacità di dissipare il calore. È fondamentale riconoscerne i sintomi e intervenire tempestivamente per evitare conseguenze gravi, potenzialmente letali, per questo è obbligo di tutti i proprietari di animali di non lasciarli esposti al sole ed in più legati a catena, i cani devono avere dei ripari dei luoghi freschi e d’acqua in abbondanza. Purtroppo capita troppo spesso che proprietari di animali vanno in vacanza lasciando gli animali a casa, questa cosa se non gestita con figure addette a questo tipo di servizio purtroppo può portare a gravi conseguenze" ha dichiarato Nando Cirella delle Guardie Zoofile dell'Oipa.