A fuoco un camion in autostrada, traffico in tilt sull’A16 Napoli-Canosa Un furgone che trasportava moto è andato in fiamme all’altezza di Grottaminarda, sull’autostrada A16 Napoli-Canosa. Nessun ferito, ma traffico in tilt.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Il camion andato in fiamme

Un camion è andato a fuoco lungo l'autostrada A16 nel pomeriggio di oggi, lunedì 17 luglio. Non si registrano feriti, ma il mezzo, che viaggiava dal Lazio alla Puglia e trasportava alcune motociclette, è stato completamente distrutto dalle fiamme: salvo anche l'autista. Disagi invece alla circolazione, che si è interrotta lungo la Napoli-Canosa in direzione Bari nel punto dove è avvenuto l'incidente, per il tempo necessario a liberare la carreggiata.

Tutto è accaduto al chilometro 111,800 dell'A16 Napoli-Canosa, in direzione di Bari, nel tratto che attraversa il comune di Grottaminarda. Ad andare in fiamme è stato un furgone che trasportava quattro motociclette: il mezzo, in viaggio dalla provincia di Viterbo e diretto a Trani, in Puglia, ha preso fuoco improvvisamente, per cause ancora da accertare. Non è escluso il guasto tecnico, ma le forze dell'ordine indagano in tutte le direzioni. Fatto sta che le fiamme lo hanno interamente avvolto e il guidatore ha fatto appena in tempo a scendere per mettersi in salvo. Le fiamme sprigionate sono state domate da due squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Bisaccia e di Grottaminarda, che hanno poi provveduto a mettere in sicurezza la carreggiata, rimuovendo il furgone ormai completamente distrutto. Circolazione in tilt in direzione Bari durante le operazioni dei vigili del fuoco. Solo tanta paura ma nessuna conseguenza per l'autista del mezzo.