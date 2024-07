A Elon Musk piace la stazione metro di via Toledo, la “più bella del mondo”

video suggerito

Elon Musk e la stazione della metropolitana di via Toledo, già più volte etichettata come "la più bella al mondo"

«Beautiful». Elon Musk è sempre stato di poche parole, soprattutto sul suo social, X, l'ex Twitter. Stavolta l'aggettivo riguarda Napoli ed è un giudizio in risposta ad una carrellata di foto su X del misterioso scrittore e influencer James Lucas su quelle che egli giudica le più belle stazioni della metropolitana del mondo.

In questa personale classifica Napoli è in testa, con la sua metro 1 Toledo, già definita da molti «la stazione della metropolitana più bella del mondo». «È un'autentica discesa negli abissi marini» scrive Lucas. La foto è in effetti quella della spettacolare discesa con le scale mobili che tra mosaici bianchi e blu e luci immerge il viaggiatore in una atmosfera quasi surreale. Napoli è in buona compagnia: Mosca, San Pietroburgo, Colonia, New York, Atene, Stoccolma. E su Napoli arriva il complimento dell'imprenditore multimilionario Musk, a capo di Tesla, SpaceX, Neuralink e di X.

La metropolitana di Napoli stazione Toledo

Ciò che entusiasma chi vede per la prima volta la stazione della linea 1 della metropolitana di via Toledo a Napoli è sicuramente il «Crater de luz», un grande cono che attraversa in profondità tutti i livelli della stazione, collegando il piano della strada con la hall che si trova 40 metri più in basso, al di sotto del livello del mare. "Relative light" è invece il titolo dell’intervento artistico di Robert Wilson: all’interno del Crater de luz, 144 LED "full colors", programmati sulla gamma cromatica degli azzurri creano suggestive e variabili armonie luminose.

Progettata dall’architetto catalano Óscar Tusquets Blanca, la stazione della metro Toledo, qualche anno dopo la sua apertura, era stata proclamata «la più bella d’Europa e del mondo» dal Daily Telegraph e dalla CNN.