Scontro frontale tra due auto ieri sera, in via Coroglio, nella zona delle discoteche-chalet, attorno alle ore 23. Una delle due vetture coinvolte poi ha colpito dopo l'impatto le macchine che erano parcheggiate, danneggiando 5-6 veicoli. Un motorino che stava sopraggiungendo in quel momento, per evitare l'incidente è a sua volta caduto. Ma il conducente si è ferito solo leggermente e non è grave. La carambola di auto però ha scatenato la paura tra le persone che in quel momento erano in strada a passeggiare con le famiglie. Alla guida delle due macchine coinvolte c'erano due giovani, ma la dinamica di quanto accaduto è ancora da accertare. Sul posto sono arrivati gli agenti del Reparto Infortunistica Stradale, guidati dal comandante Antonio Muriano.

Secondo le prime ricostruzioni, una delle due auto avrebbe perso il controllo finendo per invadere la corsia opposta e scontrandosi poi con una vettura che sopraggiungeva dal senso opposto. Il conducente della prima auto è stato poi sottoposto dalla Polizia locale ai test alcolemici. I residenti della zona adesso chiedono di migliorare la sicurezza della viabilità della zona. "Chiediamo alle istituzioni di intervenire per migliorare la viabilità di via Coroglio – spiegano – perché purtroppo sono molto frequenti gli incidenti stradali. Nella zona ci sono molte discoteche, si tratta di un luogo molto frequentato e quindi occorre vigilare sulla sicurezza di tutti. Noi chiediamo l'installazione eventualmente di dossi per limitare la velocità e controlli costanti da parte delle forze dell'ordine a tutela della sicurezza delle famiglie".