Un serpente striscia in strada, tra i tavolini di un bar, in pieno centro a Napoli. La scena in piazza San Pasquale a Chiaia, rinomata zona della movida napoletana, dove martedì pomeriggio il rettile è comparso all'improvviso scatenando il panico tra gli avventori di un bar. Il serpente è stato poi anche fotografato da alcuni passanti. “Non siamo riusciti ad individuare la razza – spiega la consigliera della I Municipalità di Europa Verde Benedetta Sciannimanica – ma chiediamo a tutti di stare molto attenti e guardare bene per terra perché, oltre le blatte con cui siamo costretti a convivere da anni a causa di una cattiva prevenzione, ormai possiamo andare incontro a qualsiasi cosa”. Mentre il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli aggiunge: “Il degrado, la sporcizia e l'abbandono sono oramai un problema drammatico della nostra povera città”.

Il video del serpente tra i tavolini del bar è stato pubblicato sulla pagina Facebook Cittadinanza Attiva in Difesa di Napoli “Lucio Mauro”, che da anni è impegnata nella battaglia civica per migliorare la vivibilità della città di Napoli. “Serpenti biacchi e scarabei – scrive una utente – invadono la città a causa della mancanza di verde. Sono animali che vivono bene nelle mura secche nella sterpaglia li dove non c'è né verde né ombra né fresco. E stanno cominciando a vedersi sempre più frequentemente in città”. Altri avvistamenti di serpenti in strada erano stati segnalati negli scorsi mesi in altri quartieri, come Poggioreale, dove però sono presenti vaste aree verdi incolte. Non è escluso che il serpente possa essere fuggito da qualche abitazione privata, dove si trovava magari come animale da compagnia.