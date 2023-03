A Chiaia nuove telecamere contro rapine e movida violenta: la mappa delle installazioni Parte l’installazione della videosorveglianza al centro di Napoli. Decine di telecamere da Chiaia al centro storico. Due mesi di lavori per installare i pali. Tutte le strade dove saranno posizionate.

A cura di Pierluigi Frattasi

Contro la movida violenta a Napoli parte l'installazione delle telecamere di sicurezza. Da lunedì saranno installati decine di pali con gli occhi elettronici in tutto il quartiere dalla zona dei "baretti", a piazza dei Martiri, fino a via Chiaia, piazza del Plebiscito, piazza Trieste e Trento e via Toledo. Entra finalmente nel vivo il progetto "Sicurezza per l'area Unesco della città di Napoli quartiere Chiaia" della Regione Campania per contrastare il fenomeno della malamovida, caratterizzato da risse, accoltellamenti, rapine e stese, che vedono coinvolti spesso ragazzi, anche giovanissimi.

Il progetto era stato annunciato e fortemente voluto dal governatore della Campania, Vincenzo De Luca, e approvato poi da tutte le istituzioni. A partire da lunedì 20 marzo saranno installate decine di nuove telecamere del tutto nuove su altrettanti pali in strada. Altre telecamere, come quelle del circuito della Prefettura, saranno integrate e implementate, per avere un controllo totale del territorio.

Tutte le strade dove saranno installate le telecamere

I lavori partiranno lunedì 20 marzo e dureranno quasi 2 mesi. ù

Le nuove telecamere posizionate sui pali saranno installate nelle seguenti strade:

via Nardones, piazza Trieste e Trento, via Nardones-salita Sant'Anna di Palazzo, piazza Trieste e Trento-parcheggi San Carlo, palazzo Reale, via San Carlo, lato teatro San Carlo, via Verdi, via Vittorio Emanuele III, via Filangieri di Candida Gonzaga, via santa Brigida, via Chiaia, via Cesario Console, via Acton all'altezza di Mascalzone latino, via dei Mille, rampe Brancaccio, via Nicola Nisco, piazza Amedeo.

Le telecamere che saranno integrate e implementate, invece, si trovano in queste strade: