A cena in un ristorante sul Lungomare di Napoli, ma era latitante da 8 mesi: arrestato In manette è finito Vincenzo Confessore: rintracciato in un ristorante sul Lungomare di Napoli, Confessore era latitante dal 2 dicembre del 2022.

A cura di Valerio Papadia

Se ne stava a cena in un ristorante a Mergellina, sul Lungomare di Napoli: peccato fosse latitante da 8 mesi. Nella serata di ieri, venerdì 25 agosto, Vincenzo Confessore, che si era reso irreperibile dal 2 dicembre del 2022, è stato arrestato grazie a una operazione congiunta della Squadra Mobile di Salerno, dei carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore e dai militari della compagnia di Cava de' Tirreni della Guardia di Finanza.

Confessore è accusato in concorso con altri, dei reati di associazione per delinquere di stampo mafioso, estorsione aggravata dal metodo e dalle finalità mafiose nonché di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.

Arrestato anche il latitante Luigi Carandente Tartaglia

Nella giornata di ieri è stato arrestato anche un altro latitante, Luigi Carandente Tartaglia, 47 anni, ritenuto elemento di spicco del clan Orlando-Polverino-Nuvoletta. Tartaglia è stato rintracciato dai carabinieri nella clinica Pineta Grande di Castel Volturno, dove era ricoverato sotto falso nome per sottoporsi a un intervento al cuore. Targaglia era latitante da 17 mesi.

Nel corso delle indagini, i militari dell'Arma hanno scoperto anche il nascondiglio utilizzato dal 47enne durante la latitanza: una villa immersa nel verde tra Marano e Quarto, nel Napoletano. La villa era dotata di numerose botole, utilizzate da Tartaglia per nascondersi in caso di irruzione delle forze dell'ordine.