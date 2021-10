A Castello di Cisterna i sostenitori del sindaco eletto assaltano la casa dell’avversario Paura a Castello di Cisterna, in provincia di Napoli, dove, nella serata di ieri, alcuni sostenitori che stavano festeggiando la vittoria del sindaco Aniello Rega, nel corso del corteo in città con canti e balli, hanno assaltato la casa di un militante rivale. Borrelli: “Inaccettabile, il sindaco prenda le distanze”.

Paura a Castello di Cisterna, in provincia di Napoli, dove, nella serata di ieri, alcuni sostenitori che stavano festeggiando la vittoria del sindaco Aniello Rega, nel corso del corteo in città con canti e balli, hanno assaltato la casa di un militante rivale. La scena è stata ripresa in un video, pubblicato sulla sua pagina social dal consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli. Nel video si vede che dal corteo in festa che attraversa le strade della città per esultare per la vittoria, ad un certo punto si stacca un gruppo di manifestanti che corre verso una abitazione, contro la quale sono lanciati degli oggetti. Una scena poco edificante, come commenta lo stesso Borrelli, che ha chiesto al primo cittadino di prendere le distanze da quanto accaduto.

"A Castello di Cisterna – scrive Borrelli – sostenitori del sindaco eletto assaltano la casa di un sostenitore avversario durante il corteo della festa. Scena inquietante, il primo cittadino prenda le distanze. I protagonisti siano identificati e denunciati. In un video che abbiamo ricevuto – prosegue il consigliere regionale – ci sono le immagini del corteo festante per la rielezione del sindaco uscente di Castello di Cisterna dal quale si stacca all’improvviso un gruppo di balordi che decide di assaltare l’abitazione di un sostenitore avversario. La casa viene centrata da oggetti di ogni genere e immondizia. Si sentono anche rumori di vetri infranti". A Castello di Cisterna le elezioni amministrative si sono tenute il 3 e 4 ottobre scorsi. Il sindaco uscente Aniello Rega è stato riconfermato al primo turno, con il 58,21% delle preferenze (2.570 voti).