A Capodanno metro Linea 1 e Funicolare Centrale aperte tutta la notte a Napoli, gli orari per le festività Sottoscritto accordo tra sindacati e Anm per il periodo natalizio: Funicolare Centrale e Linea 1 resteranno aperti tutta la notte tra 31 dicembre e 1 gennaio.

A cura di Nico Falco

É stato sottoscritto l'accordo tra Anm e sindacati per gli orari che saranno in vigore durante le festività natalizie, fortemente voluto dal sindaco Gaetano Manfredi per garantire il servizio di mobilità pubblica a Napoli per la notte dell'evento in programma in piazza del Plebiscito nell'ambito del cartellone di 4 giorni per il Capodanno che cominciano il 29 dicembre e terminano nel pomeriggio del 1 gennaio.

A Capodanno Linea 1 e Funicolare Centrale no stop

La metropolitana della Linea 1 e la Funicolare Centrale resteranno in funzione per tutta la notte di Capodanno. L'azienda si riserva la possibilità di prolungare l'apertura di altre linee sulla scorta di adesioni volontarie. Nel dettaglio:

24 dicembre:

Metropolitana Linea 1 – chiusura ore 20.00: ultima corsa da Garibaldi ore 19.52, da Piscinola ore 19.24;

– chiusura ore 20.00: ultima corsa da Garibaldi ore 19.52, da Piscinola ore 19.24; Funicolari – chiusura ore 20.00: ultima corsa ore 19.40;

chiusura ore 20.00: ultima corsa ore 19.40; Autobus – fine servizio entro le ore 20.00 circa, ultima corsa da capolinea ore 19.00, sospesi servizi notturni; Alibus fine servizio ore 20;

– fine servizio entro le ore 20.00 circa, ultima corsa da capolinea ore 19.00, sospesi servizi notturni; Alibus fine servizio ore 20; Ascensori – apertura ore 08.00 chiusura ore 20.00.

– apertura ore 08.00 chiusura ore 20.00. Sosta in struttura – servizio ordinario;

– servizio ordinario; Sosta a raso – fine servizio ore 20.00;

25 dicembre e 1 gennaio:

Metropolitana Linea 1 – Chiusura ore 13.30 (ultime corse del mattino da Piscinola ore 12.36 – da Garibaldi ore 13.04). Riapertura dalle ore 16.30 (Prima corsa pomeridiana da Piscinola ore 16.48 – da Garibaldi ore 17.28). Chiusura 23:30 (ultime corsa da Piscinola ore 22.29 – da Garibaldi 23.02);

Chiusura ore 13.30 (ultime corse del mattino da Piscinola ore 12.36 – da Garibaldi ore 13.04). Riapertura dalle ore 16.30 (Prima corsa pomeridiana da Piscinola ore 16.48 – da Garibaldi ore 17.28). Chiusura 23:30 (ultime corsa da Piscinola ore 22.29 – da Garibaldi 23.02); Funicolari – Mergellina: ultima corsa ore 13.00; Montesanto: ultima corsa ore 13.00 riapertura ore 16.30, ultima corsa 22.30; Centrale: ultima corsa ore 13.00 riapertura ore 16.30, ultima corsa 00.30;

– Mergellina: ultima corsa ore 13.00; Montesanto: ultima corsa ore 13.00 riapertura ore 16.30, ultima corsa 22.30; Centrale: ultima corsa ore 13.00 riapertura ore 16.30, ultima corsa 00.30; Autobus – fine servizio entro le ore 13.30 circa, ultime partenze previste ore 12.30. Ripresa dalle ore 16.00 fino alle 23.00, con servizio ridotto sulle principali linee di direttrice (non sono previsti servizi notturni);

fine servizio entro le ore 13.30 circa, ultime partenze previste ore 12.30. Ripresa dalle ore 16.00 fino alle 23.00, con servizio ridotto sulle principali linee di direttrice (non sono previsti servizi notturni); Alibus servizio ordinario

Ascensori – apertura ore 07.00 chiusura ore 13.30. Ascensori Chiaia e Sanità riapertura ore 16.00 – 24.00;

– apertura ore 07.00 chiusura ore 13.30. Ascensori Chiaia e Sanità riapertura ore 16.00 – 24.00; Sosta in struttura e sosta a raso – chiusura ore 13.30; riapertura ore 16.30 fino a fine turno

Notte 31 dicembre/1 gennaio

Metropolitana Linea 1 – servizio no stop;

servizio no stop; Funicolari – Centrale no stop; Montesanto e Mergellina: ultima corsa ore 19.40;

Centrale no stop; Montesanto e Mergellina: ultima corsa ore 19.40; Autobus – fine servizio entro le ore 20.00 circa, ultima corsa da capolinea ore 19.00; sospesi i servizi notturni;

fine servizio entro le ore 20.00 circa, ultima corsa da capolinea ore 19.00; sospesi i servizi notturni; Alibus – fine servizio ore 20;

– fine servizio ore 20; Ascensori – apertura ore 08.00 chiusura ore 20.00.

– apertura ore 08.00 chiusura ore 20.00. Sosta – no stop per Argento, Brin, Chiaiano, Colli Aminei, Frullone e Spalti.

I sindacati: "Accordo per cittadini e turisti"

Fulvio Fasano, segretario regionale Campania UGL FNA, parla di "un accordo essenziale, raggiunto dopo una lunga trattativa, per garantire un servizio importante che consente alla cittadinanza ed ai numerosi turisti che affolleranno la città di Napoli durante queste festività natalizie la mobilità oltre l'orario ordinario di esercizio". "Ancora una volta – conclude – con grande senso di responsabilità i sindacati ed i lavoratori hanno messo da parte le difficoltà riscontrate in ANM per il bene comune e della cittadinanza".

"Il nostro sindacato – aggiunge Fabio Cuomo, segretario regionale ORSA Trasporti Campania – con grande senso di responsabilità nei confronti dei cittadini napoletani e delle migliaia di turisti presenti in città ha sottoscritto l'accordo per i servizi aggiunti per i pomeriggi del 25 dicembre e 1 gennaio, tutti i servizi di Anm e l'orario continuato tutta la notte di Capodanno senza interruzione per i servizi del ferro e sosta esclusi i servizi su gomma per ovvi motivi di sicurezza. Inoltre abbiamo sottoscritto un accordo quadro che porterà degli aumenti economici ai lavoratori".