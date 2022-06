Trasporto pubblico a Napoli

A Bacoli si potranno affittare scooter elettrici con l’App come bici e monopattini Dal 30 giugno saranno attivi 20 scooter elettrici per lo sharing in città. Si potranno trovare tramite l’App.

A cura di Pierluigi Frattasi

A Bacoli si potranno affittare gli scooter elettrici in strada come si fa con bici e monopattini. Sono 20 i ciclomotori a impatto zero che sono disponibili per lo sharing nel comune della provincia di Napoli. Si aggiungeranno ai 150 monopattini elettrici già attivi. "È una grande novità – commenta il sindaco Josi Della Ragione – Bacoli avrà 20 scooter elettrici, a disposizione di tutti. Per i turisti, per i bagnanti, per i residenti. Per favorire la mobilità sostenibile, attraverso il servizio sharing. Le moto elettriche, si aggiungeranno così ai 150 monopattini elettrici. Una promessa fatta, e che manteniamo già questa estate".

Si affittano in strada con l'App

Gli scooter elettrici saranno parcheggiati nelle strade della città. Per trovarli si potrà usare una semplice App, che indicherà la posizione e come raggiungerli, in quanto sono tutti geolocalizzati. Ci saranno degli stazionamenti alle stazioni della Cumana, alle fermate degli autobus, ai parchi pubblici, ai siti archeologici. "Sarà una piccola rivoluzione per il trasporto locale – spiega il primo cittadino – Sempre più green. Li inaugureremo giovedì, 30 giugno 2022, dalle 18:00 alle 21:00, in Villa comunale. Vi spiegheremo come funzionano. E saranno subito operativi".

Parte anche il bikesharing

Ma non è finita qui. "Tra pochi giorni partiremo anche con il servizio di bikesharing. Con le bici munite del logo della Comune di Bacoli. Scooter, monopattini, biciclette. "La città cambia volto – conclude Della Ragione – Ringrazio l’assessore Rosaria Di Meo per aver, con tenacia, raggiunto questo importante risultato. Insieme, proviamo a fare sempre meglio. Un passo alla volta. Anzi. Un viaggio alla volta".