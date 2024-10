video suggerito

A 96 anni in strada con 46mila euro: donna malata di Alzheimer soccorsa dalla Polizia Locale È accaduto a Fuorigrotta: la donna, anziana, è stata soccorsa dagli agenti della Municipale, che l’hanno identificata e riaccompagnata a casa. La figlia ha spiegato ai poliziotti il perché di tutto quel denaro nella borsa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Una donna spaesata, che vagava per strada in evidente stato confusionale: questa la scena in cui si sono imbattuti alcuni agenti della Polizia Municipale nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 15 ottobre, a Fuorigrotta, quartiere della periferia Ovest di Napoli. I poliziotti della locale Unità Operativa hanno rintracciato la donna, una 96enne affetta da Alzheimer, all'intersezione tra via Arlotta e via Metastasio; l'anziana, incapace di ricordare il proprio nome e l'indirizzo di casa, ha rivolto agli agenti frasi sconnesse e ha mostrato loro una borsa da passeggio, al cui interno vi erano 46.150 euro.

Nonostante i pochi dati a disposizione, i poliziotti sono riusciti a risalire all'identità della donna e al suo domicilio, presso il quale l'hanno riaccompagnata: qui, ad attenderla, c'erano i suoi famigliari, davanti ai quali si è proceduto alla verifica dell'ingente somma di denaro contenuta nella borsa. A questo proposito, la figlia della donna ha spiegato agli agenti della Polizia Municipale l'origine del denaro: si tratta dei contanti della pensione prelevati ogni mese e che l'anziana solitamente conserva in casa.