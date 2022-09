A 16 anni in fin di vita per un pugno a Palma Campania: punito per una “spiata”, identificati in 3 Migliorano le condizioni del 16enne di Palma Campania (Napoli) in fin di vita per un pugno; sarebbe stato punito per una “spiata”, identificati tre coetanei.

A cura di Nico Falco

Il 16enne di Palma Campania (Napoli) ricoverato in fin di vita per un pugno al volto potrebbe essere stato picchiato per una "spiata": è quello che è emerso nelle ultime ore dalle indagini dei carabinieri, che hanno identificato tre giovani, coetanei della vittima, che sarebbero coinvolti nel ferimento. Si sarebbe trattato, questa l'ipotesi, di una spedizione punitiva: il ragazzo si sarebbe lasciato scappare che uno degli aggressori sarebbe fuggito a un posto di controllo dei carabinieri nell'Avellinese, la voce sarebbe arrivata ai militari di Palma Campania e, da qui, la ritorsione.

La posizione dei tre è al momento al vaglio, si attende la decisione della Procura dei Minori; con tutta probabilità nelle prossime ore potrebbe arrivare la denuncia; la situazione è molto delicata, in quanto sia la vittima sia i presunti aggressori sono minorenni. Intanto, già nella serata di ieri, sono migliorate le condizioni del 16enne, che resta ricoverato all'ospedale di Nola: i medici hanno escluso il pericolo di vita ma la prognosi resta ancora riservata; rimarrà in reparto per almeno altre 72 ore per meglio valutare le possibili conseguenze del trauma cranico.

I militari della sezione radiomobile erano intervenuti ieri mattina nel Pronto Soccorso dell'ospedale di Nola, dove era stato ricoverato il 16enne, arrivato in condizioni giudicate estremamente gravi: presumibilmente preso a pugni da una o più persone, aveva riportato delle lesioni alla testa, anche interne. Le prime indagini avevano portato a una lite scoppiata qualche ora prima, nel cuore della notte, in via Croce, a Palma Campania, probabilmente con ragazzi della stessa età. Sulla dinamica, però, non c'era ancora chiarezza.

Già dai primi accertamenti i carabinieri avevano escluso che potesse essersi trattato di un pestaggio da inquadrare in dinamiche criminali: il giovane è uno studente che non ha mai avuto problemi con la giustizia e proviene da una famiglia lontana da determinati contesti, identikit che calza anche ai tre identificati.