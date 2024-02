A 15 anni tenta di ammazzare coetaneo a coltellate, lo ferisce al fianco e alla gamba Terzigno (Napoli), quindicenne accoltella al fianco e alla gamba un ragazzo di un anno più grande. Arrestato nella notte. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Redazione Napoli

Immagine di repertorio

Tentato omicidio, di questo sarà accusato un ragazzo di appena 15 anni del Vesuviano. I fatti avvenuti ieri sera: i carabinieri della stazione di San Giuseppe Vesuviano sono giunti nella locale clinica “Santa Lucia” per un 16enne incensurato ferito da un’arma da taglio alla gamba sinistra e al fianco sinistro. Le indagini dei carabinieri coordinati dall’Autorità giudiziaria hanno permesso di individuare il probabile aggressore.

Si tratta di un 15enne incensurato, i fatti sarebbero avvenuti verso le 20 a Terzigno in via Aielli mentre i motivi del gesto non sono ancora chiari e sono in corso accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’evento. L'aggressore è stato arrestato per tentato omicidio e, su disposizione della Procura per i minorenni di Napoli, è stato trasferito presso il centro di prima accoglienza dei Colli Aminei.

La vittima è stata trasferita nell’ospedale di Sarno, in prognosi riservata ma non in pericolo di vita. I carabinieri questa notte hanno perquisito l’abitazione del minorenne indagato ma a casa c’era solo la mamma. Poco dopo – alle 3 del mattino – l'aggressore si è presentato nella stazione carabinieri di San Giuseppe Vesuviano accompagnato dal proprio avvocato.