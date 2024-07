video suggerito

Il narcos Raffaele Imperiale condannato a 15 anni, disposta confisca dell’isola di Dubai Si è concluso il processo, con rito abbreviato, per “Lello Ferrarelle” e altri 19 complici: Carbone condannato a 14 anni, Mauriello a 4 anni di reclusione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

9 CONDIVISIONI condividi chiudi

Raffaele Imperiale al momento dell'arresto

Dovrà scontare 15 anni e 8 mesi di reclusione Raffaele Imperiale, il "boss dei Van Gogh": la sentenza per lui e per altri 19 suoi collaboratori, firmata dal gup di Napoli Maria Luisa Miranda, è arrivata oggi al termine di un processo celebrato col rito abbreviato, che dà quindi diritto agli imputati allo sconto di un terzo della pena. Disposta, inoltre, la confisca di "Taiwan", l'isola dell'arcipelago artificiale "The World", a Dubai, che Imperiale aveva messo a disposizione delle autorità italiane.

Condannati Imperiale e Bruno Carbone

La condanna è in linea con le richieste della Procura di Napoli (pm De Marco), che per "Lello Ferrarelle" aveva invocato 15 anni e 10 mesi. Bruno Carbone, socio del narcos internazionale della droga, è stato invece condannato a 14 anni di reclusione. Raffaele Mauriello, tra i principali collaboratori di Imperiale, che lo aveva preso sotto la sua ala protettrice e lo aveva fatto trasferire da lui a Dubai, è stato condannato a 4 anni e 4 mesi di reclusione e a 18mila euro di multa.

Il rendering del progetto di "Taiwan", l'isola artificiale di Raffaele Imperiale

Disposta la confisca per l'isola di Dubai

L'isola per cui è stata disposta la confisca è artificiale e si trova al largo di Dubai, fa parte dell'arcipelago chiamato "The World", che visto dall'alto riproduce il mondo e in cui ogni isola ha il nome di una nazione. Imperiale ha riferito agli inquirenti di avere comprato "Taiwan" pagandola una dozzina di milioni; il suo valore attuale sarebbe compreso tra i 60 e i 70 milioni di euro.

L'isola, riporta un articolo di "Emirates 24/7" del 2013, sarebbe stata acquistata nel 2011 dalla società immobiliare AA Properties per 55 milioni di dirham degli Emirati Arabi Uniti, pari a circa 13,5 milioni di euro (poco più di 17 milioni di euro con la rivalutazione ad oggi).

Il narcos aveva messo a disposizione delle autorità italiane l'isola artificiale il 27 novembre del 2023. Secondo il progetto iniziale avrebbe dovuto ospitare residenze di lusso e attività commerciali ispirate a tutti i Paesi del Mondo ma, dalle immagini disponibili su Google Earth e datate 2023, si evince che per il momento è ancora una distesa di sabbia.