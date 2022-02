A 15 anni litiga con 3 ragazzi e li denuncia, carabinieri scoprono che li ha accoltellati Un 15enne di Pollena Trocchia (Napoli) si è rivolto ai carabinieri per denunciare 3 ragazzi, ma i militari hanno scoperto che li aveva accoltellati: il giovane è stato denunciato.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Si era presentato dai carabinieri con l'intenzione di denunciare tre ragazzi con cui aveva avuto una discussione poco prima, dicendo di essere stato da loro aggredito. I militari, però, hanno scoperto che le cose erano andate diversamente: il litigio c'era stato, ma il giovane aveva omesso di dire che aveva accoltellato i tre. Protagonista un 15enne di Pollena Trocchia (Napoli), studente incensurato, che dovrà rispondere dei reati di lesioni aggravate e porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

Il ragazzo si era rivolto ai carabinieri di Sant'Anastasia ieri pomeriggio, 12 febbraio. Ai militari aveva spiegato di avere discusso con dei coetanei per futili motivi. Il suo racconto però era risultato subito sospetto: troppe contraddizioni, passaggi poco chiari, incongruenze. Così i militari avevano deciso di approfondire subito e avevano rintracciato i tre indicati dal 15enne, due ragazzi di 20 e 19 anni e una ragazza di 17 anni. E avevano scoperto che erano tutti finiti in ospedale perché erano stati accoltellati.

Le vittime, tutte del quartiere napoletano di San Giovanni a Teduccio, sono state curate nell'Ospedale del Mare di Ponticelli; hanno riportato lesioni riconducibili alle coltellate, non sono in pericolo di vita. Nel corso delle indagini i carabinieri hanno rinvenuto quella che sarebbe l'arma usata per l'aggressione, un coltello a serramanico: era in casa del 15enne, è stata trovata durante la perquisizione. Sulla dinamica sono ancora in corso accertamenti, affidati ai carabinieri di Sant'Anastasia; restano da chiarire i motivi del litigio poi degenerato in accoltellamento.