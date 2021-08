A 15 anni beve con gli amici e rischia il coma etilico, barista denunciato nell’Avellinese I carabinieri di Montella (Avellino) hanno denunciato il titolare di un bar di Cassano Irpino, ritenuto responsabile di vendita di alcolici a minori: l’uomo è stato individuato in indagini partite dopo che, la settimana scorsa, un 15enne dell’Avellinese era finito in ospedale a seguito di un malore provocato da una intossicazione da alcol.

A cura di Nico Falco

Aveva comprato le bevande alcoliche nel bar di un comune vicino, poi aveva passato la serata a bere con gli amici. Ma qualcosa era andato storto: si era sentito male ed era stato portato in ospedale. Diagnosi: intossicazione acuta da alcol, condizione che in casi gravi può portare anche al coma etilico. Protagonista della vicenda un 15enne dell'Avellinese, che era stato ricoverato a Sant'Angelo dei Lombardi. Per quell'episodio è stato sanzionato e denunciato il titolare del bar, individuato dai carabinieri.

I fatti risalgono alla settimana scorsa, quando il 15enne, che aveva passato una serata con gli amici, tra i quali diversi minorenni, aveva accusato un malore ed era stato accompagnato in ospedale. Era stato subito evidente che il motivo era il troppo alcol ingerito. Erano state avviate le indagini per capire dove avesse acquistato le bevande, affidate ai carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Montella.

I militari hanno così ricostruito quello che era successo quella sera, arrivando all'esercizio commerciale dove il ragazzo si era rifornito senza il titolare si fosse accertato della sua età. Il titolare dell'esercizio commerciale, denunciato in stato di libertà alla Procura di Avellino, è stato sanzionato amministrativamente anche per inosservanza delle norme anti Covid-19: in Campania è infatti vietata la vendita di asporto di alcolici tra le 22 e le 6 del mattino. L'intervento durante quelli predisposti dal Comando Provinciale di Avellino, che hanno messo in campo una serie di iniziative, tra controlli e sensibilizzazione, volte proprio a contrastare il fenomeno del consumo di alcol tra i giovanissimi.