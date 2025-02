video suggerito

A 13 anni va in giro con un coltello il sabato sera: ragazzino segnalato dai carabinieri in centro a Napoli Il 13enne è stato sorpreso dai carabinieri in borghese in piazza Dante: spaventato, ha ammesso che il coltello fosse suo. Il minore è stato così affidato alla madre.

A cura di Valerio Papadia

Sono ancora tanti, e sempre più giovani, i ragazzi che, purtroppo, a Napoli affrontano il weekend portandosi dietro armi di ogni genere. Anche gli insospettabili. Accade così che, durante i controlli operati dai carabinieri durante il fine settimana nei luoghi della movida cittadina, un 13enne, considerato di buona famiglia, sia stato beccato in possesso di un coltello. Nella serata di ieri, sabato 22 febbraio, tra le tante persone che affollano piazza Dante, nel cuore di Napoli, ci siano anche i carabinieri della compagnia Napoli Centro in borghese: i militari decidono di controllare un gruppo di minorenni che si aggira per la piazza; i ragazzini vengono presi alla sprovvista, un coltello cade a terra.

Tra tutti, il 13enne è il più spaventato: ai carabinieri racconta inizialmente che quel coltello non è suo, glielo ha prestato un amico. Poi cede e ammette le proprie colpe: così il ragazzino, insospettabile, residente nella zona di Salvator Rosa, è stato segnalato alle autorità competente e poi affidato alla madre, visibilmente mortificata per l'accaduto. Il coltello, di 14 centimetri, con una lama di 6, è stato sequestrato.

Nel corso dei controlli dei carabinieri nella movida del centro storico di Napoli sono stati denunciati, poi, un parcheggiatore abusivo già sottoposto a Dacur; un 22enne trovato in possesso di un coltello di 21 centimetri; un 24enne sorpreso alla guida senza aver mai conseguito la patente e un 20enne fermato in sella a uno scooter rubato che inizialmente non si era fermato all'alt impostogli.