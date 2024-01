A 13 anni in giro con un coltello in tasca: ragazzino denunciato a Napoli Il ragazzino è stato sorpreso in compagnia di un altro minorenne, un 17enne: entrambi sono stati trovati in possesso di coltelli e denunciati dai carabinieri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

I coltelli sequestrati ai minorenni

Se ne andavano in giro per strada con dei coltelli in tasca: per questo due minorenni sono stati denunciati dai carabinieri a Napoli; il più piccolo ha solo 13 anni. I militari dell'Arma della compagnia Stella e della locale stazione, questa notte, hanno setacciato le strade del quartiere San Carlo all'Arena, nonché i vicoli che si dipanano da piazza Garibaldi e dalla zona della Stazione Centrale. I due giovanissimi – il 13enne era in compagnia di un 17enne – sono stati rintracciati in piazza Sant'Eframo Vecchio e trovati in possesso di due coltelli: denunciati alla competente Autorità Giudiziaria, i due minori sono poi stati riaffidati ai rispettivi genitori.

Un uomo arrestato per furto nel deposito Anm

Nel corso dei controlli, i militari dell'Arma hanno anche arrestato un uomo di 23 anni per furto aggravato. I carabinieri, insieme agli uomini della vigilanza privata, sono intervenuti nel deposito dell'Anm che sorge in corso Arnaldo Lucci, a pochi metri da piazza Garibaldi, e hanno sorpreso il 23enne mentre rubava 5 metri di cavi di rame dall'impianto elettrico di alimentazione dei mezzi pubblici dell'azienda. Perquisito, l'uomo è stato trovato in possesso di arnesi da scasso: per lui sono scattate le manette ed è ora in attesa di giudizio.