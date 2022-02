A 12 anni si presenta a scuola con un coltello di 20 centimetri nello zaino: denunciato Accade a Nola, nella provincia di Napoli: è stata l’insegnante a notare il coltello e ad allertare i carabinieri. Il ragazzino è stato riaffidato ai genitori.

A cura di Valerio Papadia

Si è presentato a scuola con un coltello da cucina nello zaino: a Nola, nella provincia di Napoli, un ragazzino di 12 anni è stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria per porto abusivo di armi. Il 12enne si trovava in classe quando l'insegnante ha notato che impugnava il grosso coltello e ha allertato subito il 112: quando i carabinieri sono arrivati a scuola, l'arma era già stata presa in consegna dalla docente; non è ancora chiaro cosa il ragazzo volesse farci. I militari dell'Arma hanno così provveduto a sequestrare il coltello, complessivamente lungo 20 centimetri, mentre il 12enne è stato denunciato e affidato ai genitori.

Controlli a tappeto nella provincia di Napoli

Non molto distante da Nola, a Cercola e nei Comuni limitrofi, i carabinieri hanno invece messo in campo una serie di controlli a tappeto sul territorio: i militari della compagnia di Torre del Greco hanno identificato 57 persone e ispezionato 34 veicoli. Nella fattispecie, i militari dell'Arma hanno arrestato un 47enne, in esecuzione di un ordine di carcerazione a 4 anni, 7 mesi e 10 giorni per cumulo pene: l'uomo è stato portato nel carcere di Poggioreale. E ancora, un 39enne è stato arrestato per evasione, dal momento che i carabinieri lo hanno sorpreso fuori casa nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari.

I carabinieri, con l'aiuto dei colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Napoli, hanno svolto controlli anche presso esercizi commerciali: il titolare di un bar ha ricevuto una multa di 6mila euro per inosservanza delle misure di sicurezza sul posto di lavoro. In un altro bar, il titolare è stato multato perché impiegava lavoratori in nero.