A 12 anni sfregiata con una coltellata al volto a Napoli, fermato 16enne Fermato un 16enne a Napoli: è accusato di avere sfregiato con una coltellata al volto una 12enne, rintracciato dai carabinieri.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

I carabinieri hanno fermato un ragazzo di 16 anni, accusato di avere sfregiato con una coltellata al volto una ragazzina di appena 12 anni. Il giovanissimo è stato portato in caserma, dove è in queste ore trattenuto per accertamenti; è stato rintracciato dai militari della Compagnia Centro, che stanotte sono intervenuti in ospedale a seguito dell'aggressione della minorenne. Secondo una prima ricostruzione l'aggressione sarebbe avvenuta per motivi di gelosia.

Vicenda ancora da chiarire nei dettagli, che comincia all'1:30 della notte appena trascorsa, quando la 12enne è arrivata al Pronto Soccorso dell'ospedale dei Pellegrini, nel centro di Napoli, con un profondo taglio al volto. Una ferita causata verosimilmente con un'arma da taglio, un coltello. I sanitari hanno allertato le forze dell'ordine e poco dopo sono arrivati i carabinieri della Compagnia Centro e della Sezioni di Intervento Operativo.

Sfregiata a 12 anni, fermato il fidanzatino di 16

La ragazzina, arrivata cosciente al Pronto Soccorso, sarebbe riuscita a fornire degli elementi agli investigatori: avrebbe indicato il fidanzato, di qualche anno più grande, accusandolo dell'aggressione. L'avrebbe ferita per motivi di gelosia. Di quel ragazzino, però, non c'era traccia: i carabinieri l'hanno scovato solo successivamente, e la sua posizione è al vaglio degli inquirenti.

La piccola è stata sottoposta ad una operazione chirurgica nella stessa notte; non è in pericolo di vita, per lei una prognosi di 30 giorni, ma probabilmente quella ferita sul volto le lascerà una cicatrice permanente. Successivamente la 12enne è stata trasportata all'ospedale Pediatrico Santobono ed è stata dimessa dopo le medicazioni del caso.