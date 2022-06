A 12 anni guida la Smart per Arzano, il video su Tik Tok: 6mila euro di multa ai genitori Multe per 6mila euro ai genitori del 12enne che guidò una Smart per le vie di Arzano: il video su virale Tik Tok. A metterlo alla guida un amico di famiglia.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Seimila euro di multa e la denuncia per incauto affidamento: si chiude così la vicenda che ha visto protagonista un 12enne alla guida di una Smart per le strade di Arzano, nell'hinterland di Napoli. Le immagine, girate con un telefonino all'interno della Smart stessa e diventate virali su Tik Tok, avevano poi rapidamente fatto il giro della Rete diventando virale e suscitando enormi polemiche. Quest'oggi la Polizia Locale di Arzano, guidata dal comandante Biagio Chiariello ha notificato ai genitori del ragazzo una maxi multa da 6mila euro, con annessa segnalazione alla Procura dei Minori.

A metterlo alla guida un amico di famiglia

Le indagini hanno riguardato anche il contesto familiare del 12enne: il padre, in particolare, è risultato scarcerato di recente ed è ritenuto legato a un gruppo criminale della zona, con ramificazioni anche a Secondigliano e a Melito di Napoli. Tuttavia, a bordo della Smart guidata dal 12enne non c'era il padre, ma un altro adulto: si tratta di un giovane dell'area nord di Napoli, conosciuto come ‘o Nano, il soprannome di Rosario Ercolano, il personaggio della serie televisiva Gomorra interpretato dall'attore Lino Musella. Sarebbe stato lui a consentire al bambino di guidare, in quanto sarebbe stato un "desiderio" del 12enne stesso, appassionato di auto e moto.

Si indaga anche su un altro video

Stamattina gli agenti della Polizia Locale, assieme agli assistenti sociali, hanno raggiunto gli adulti coinvolti presso le proprie abitazioni, contestando la multa di seimila euro ai genitori del dodicenne e contestando anche il reato di incauto affidamento, sia all'uomo che lo aveva messo alla guida sia alla donna intestataria del contratto di noleggio dell'automobile utilizzata nella vicenda. Si indaga adesso su un altro video con protagonista sempre lo stesso 12enne: il bambino ed alcuni coetanei interpretano il ruolo di mafiosi, ed anche in questo caso il video è stato poi postato sui social network.