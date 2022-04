A 12 anni guida la Smart in giro per Arzano: indagine della Postale sui video TikTok La Polizia Postale sta indagando sul ragazzino alla guida di una Smart ad Arzano (Napoli). Riflettori accesi sulle parentele del minore.

Il dodicenne alla guida

La Polizia Postale ha aperto un fascicolo conoscitivo per appurare in maniera certa l'identità di un minorenne, 12 anni appena, ripreso in un video pubblicato su Tik Tok mentre guida una auto Smart in giro per le strade di Arzano, provincia Nord di Napoli. L'età del ragazzino, la sua identità ma soprattutto la parentela con un pregiudicato noto nel ‘sistema' dell'area Nord sono sulla bocca di tutti nel popoloso centro dell'hinterland settentrionale partenopeo, zona gravata da guerre di camorra e da pesanti infiltrazioni della malavita organizzata nel sistema politico ed economico. Ovviamente essendo il protagonista della vicenda un minore è massimo il riserbo delle forze dell'ordine.

La vicenda è stata sollevata dal senatore Sandro Ruotolo, componente della commissione parlamentare Antimafia e fra i promotori dei comitati anticamorra che in provincia di Napoli stanno rimettendo al centro dell'agenda politica la lotta al vero cancro della Campania.

Ruotolo aveva citato l'ultima relazione semestrale sulla camorra della Direzione distrettuale antimafia, secondo la quale «è sempre più frequente l'uso dei social network per condividere messaggi testuali e audiovisivi espliciti di ispirazione camorristici»:

