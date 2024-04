Il figlio del superboss pentito Sandokan scarcerato dopo 12 anni, è tornato a Casal di Principe

video suggerito

Emanuele Libero Schiavone, figlio del neo pentito Francesco Schiavone "Sandokan", ha lasciato il carcere dopo avere espiato la condanna per associazione mafiosa ed estorsione.

A cura di Nico Falco

È stato scarcerato Emanuele Libero Schiavone, uno dei figli dell'ormai ex superboss dei Casalesi, ed attuale collaboratore di giustizia, Francesco Schiavone "Sandokan", e della moglie, Giuseppina Nappa. Il 34enne era in carcere dal 2012, ha espiato una pena a 12 anni di reclusione per associazione mafiosa ed estorsione; questa mattina è tornato a Casal di Principe.

Nella cittadina del Casertano Emanuele Libero Schiavone ha trovato il fratello Ivanhoe, mentre gli altri fratelli sono tutti detenuti; due di questi, Nicola e Walter, già prima del padre avevano avviato un percorso di collaborazione con la giustizia. Ivanhoe e Emanuele Libero hanno rifiutato di entrare nel programma di protezione, sia dopo il pentimento dei fratelli sia dopo quello del padre.

Sandokan Schiavone ha deciso di iniziare la sua collaborazione dopo 26 anni di carcere; nelle scorse settimane, quando il suo pentimento non era ancora stato reso noto, è stato trasferito dal carcere di Parma a quello de L'Aquila sfruttando una voce che era circolata sul suo conto e secondo cui era gravemente malato: nella struttura abruzzese, infatti, c'è un reparto attrezzato per cure specialistiche oltre alla sezione riservata ai collaboratori di giustizia.