A 12 anni guida la Smart in giro per Arzano: il video pubblicato su Tik-Tok La bravata è stata pubblicata sul noto social network e ripresa dal senatore Sandro Ruotolo, che ha denunciato l’accaduto.

A cura di Valerio Papadia

A 12 anni in giro per le strade di Arzano, cittadina della provincia di Napoli, alla guida di una Smart. Questo il contenuto di un video, pubblicato su Tik-Tok, che nelle ultime ore sta facendo discutere. La vicenda è stata ripresa anche dal senatore Sandro Ruotolo, che l'ha portata all'attenzione dell'opinione pubblica. "Arzano ancora terra di nessuno – scrive il senatore -. Questa volta a scorrazzare in auto, una Smart, a velocità sostenuta per le strade del comune sarebbe un 12enne" dice ancora Ruotolo, secondo cui il minorenne in questione sarebbe il figlio di una persona legata alla criminalità organizzata locale.

"L'adolescente guida sicuro – spiega ancora il senatore Ruotolo – infrangendo la legge. Le immagini, come da costume, sono state pubblicate sul social Tik-Tok e sono diventate subito virali". Ruotolo cita poi l'ultima relazione semestrale sulla camorra della Direzione distrettuale antimafia, secondo cui "È sempre più frequente l'uso dei social network per condividere messaggi testuali e audiovisivi espliciti di ispirazione camorristici". Sandro Ruotolo, infine, conclude così il suo intervento: "Siamo noi a doverci interrogare per non aver saputo garantire un'adolescenza normale a questo ragazzo, cresciuto evidentemente nella povertà educativa, nella deprivazione culturale, nello spregio delle regole".