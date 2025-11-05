A 100 anni sopravvive a un ictus e torna a casa in 48 ore: la storia di nonna Gerarda in provincia di Avellino

Lo scorso lunedì la donna, originaria di Teora e che ha compiuto 100 anni lo scorso aprile, è arrivata all’ospedale di Avellino in condizioni molto gravi, dopo essere stata colpita da un ictus ischemico. Gerarda, però, non solo è sopravvissuta, ma si è ristabilita in due giorni.

Immagine di repertorio

Alla veneranda età di 100 anni non solo è sopravvissuta a un ictus, ma ha recuperato in 48 ore, due giorni, ed è tornata a casa. È la storia di nonna Gerarda, donna originaria di Teora, nella provincia di Avellino, che lo scorso aprile ha soffiato sulle cento candelina. L'anziana donna, lunedì scorso, è arrivata al Pronto Soccorso dell'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino in condizioni di salute molto gravi, dopo essere stata colpita da un ictus ischemico; presa in carico tempestivamente dalla Stroke Unit del nosocomio, a nonna Gerarda è stato somministrato un farmaco trombolitico, utilizzato soltanto in casi selezionati.

Dopo l'arrivo in Pronto Soccorso, la donna centenaria è stata portata in Neuroradiologia, dove la tac cranica ha confermato l'ictus ischemico in atto. "È stata immediatamente trattata con un potente farmaco, capace di dissolvere il coagulo che ostruiva l'arteria cerebrale. Ricoverata in Stroke Unit, ha avuto un recupero clinico dopo circa sei ore ed è stata dimessa dopo 48, tornando a casa sulle sue gambe, in grado di parlare e mangiare normalmente, come se nulla fosse successo" ha raccontato il dottor Florindo d'Onofrio, direttore della Stroke Unit del nosocomio irpino.

"Fa bene al cuore ascoltare storie come questa. Una storia di buona sanità e di grande dedizione. Ce ne sono tante, ma non sempre vengono raccontate. La signora Gerarda è la dimostrazione che, con tempestività, competenza e lavoro di squadra, si possono restituire la vita e la speranza anche alle persone più fragili" è il commento, invece, di Germano Perito, direttore generale dell'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino.