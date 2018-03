Le analisi hanno confermato le prime ipotesi fatte dai medici: Giovanni Mandas, il giovane di venti anni deceduto lunedì sera nella sua abitazione di Cagliari, è morto per meningite di tipo B. La diagnosi è stata confermata dai risultati delle analisi effettuate dal Centro di riferimento regionale dell'Università di Sassari. Dopo la morte del giovane l'Ats-Assl di Cagliari aveva subito attivato i protocolli previsti in queste circostanze e aveva avviato la profilassi di tutte le persone venute a stretto contatto con il ragazzo sardo. Da quanto emerso Giovanni aveva accusato febbre e altri sintomi già domenica scorsa e poi nella giornata di lunedì 19 marzo il peggioramento delle sue condizioni ha spinto i familiari a chiamare il 118. Ma purtroppo quando i medici sono arrivati nell'abitazione del giovane era già troppo tardi. I medici hanno provato a lungo a rianimare Giovanni, ma non c'è stato nulla da fare. Hanno poi segnalato all'igiene pubblica il decesso dovuto a una sospetta malattia invasiva batterica.

Nel pomeriggio i funerali del giovane scomparso – “Le raccomandazioni principali – aveva evidenziato dopo l’improvviso decesso del giovane cagliaritano il direttore del Settore Igiene e Sanità Pubblica della Asl – sono quelle di evitare i luoghi, i locali molto affollati, nel frattempo però attendiamo gli esiti degli accertamenti disposti dall’Ats-Assl della Sardegna per avere certezza della causa della morte del ragazzo”. Mercoledì mattina sono stati effettuati i prelievi per le analisi e in serata sono arrivati i risultati che appunto hanno confermato la morte di Giovanni Mandas per meningite di tipo B. i funerali del giovane saranno celebrati oggi alle 15 nella chiesa del Santissimo Crocifisso a Cagliari.