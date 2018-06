Doveva essere una tranquilla domenica per l'avvocato Bongiorno, prima del voto di fiducia del governo Conte, previsto per domani. Mentre passeggiava per il centro di Roma si è imbattuta in un uomo ubriaco e seminudo, intento a compiere atti osceni davanti la chiesa di Sant'Andrea delle Fratte, infastidendo visibilmente i passanti. Come riporta il Messaggero – la neo ministra della Pubblica Amministrazione Giulia Bongiorno stava passeggiando insieme al figlio, intorno alle 17:45, senza scorta. Secondo quanto si è appreso, la ministra ha fermato una pattuglia della polizia locale in transito e ha subito contattato il 112. Sul posto è arrivato anche il 118 che ha portato l'uomo in ospedale.

L'assalitore era uno straniero con accento inglese. L'avvocato Bongiorno è intervenuta per aiutare una donna in difficoltà. Il fatto è accaduto a poca distanza da Piazza di Spagna e dalla Fontana di Trevi, in via della Mercede. L'aggressore era in evidente stato confusionale, e all'improvviso si è abbassato i pantaloni e, urlando parole incomprensibili, ha cominciato a molestare una passante.

La ministra, dopo aver assistito alla scena, ha aiutato la donna a scappare, e a quel punto l'uomo ha iniziato a importunarla. Tempestivo l'intervento dei Carabinieri, che sono riusciti a proteggere le due donne.