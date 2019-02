C’è un nuovo richiamo di prodotti alimentari da parte del Ministero della Salute. Come sempre è stato pubblicato in una nota sul sito nella pagina dedicata alle allerte alimentari nella sezione “Avvisi di sicurezza”. Il provvedimento riguarda tre lotti contenenti bacche di goji a marchio Abbasciano snc per la presenza di fitofarmaci oltre la soglia consentita. I prodotti coinvolti sono le bacche di goji vendute in confezioni da 500 g con il numero di lotto 28316-018 e scadenza 07/2019, bacche di goji in buste da 10 Kg lotto 170608-310 e scadenza 11/2019 e il mix di frutta secca saltamix da 150 gr lotto 28164-353 e scadenza 04/2019. Nello specifico gli articoli sono prodotti dall'azienda ABBASCIANO SNC nello stabilimento di via VIA 8 MARZO, 4 38121 TRENTO (TN). Il richiamo interessa esclusivamente gli articoli e le scadenze sopra riportati. La raccomandazione è di non consumare i prodotti e riportarli presso il punto vendita.

Ricapitolando, i prodotti interessati dal provvedimento sono i seguenti: