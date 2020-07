in foto: Foto: Vigili del fuoco

Poteva portare a conseguenze ben peggiori di quanto in realtà non sia stato l'incidente che ieri pomeriggio, giovedì 16 luglio, ha visto un camion uscire di strada e volare per 8 metri prima di atterrare nel giardino di un'abitazione. Tutto è successo a Zogno, paese in provincia di Bergamo, quando verso le 18, per cause ancora da accertare, il bilico con a bordo due persone è volato giù da via Martiri della Libertà.

La dinamica dell'incidente

Sul posto si sono precipitati gli equipaggi del 118, mandati dall'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia, e i vigili del fuoco, accompagnati dalle forze dell'ordine. Secondo le prime informazioni filtrate, sembrerebbe che il conducente del camion abbia invaso, dopo una rotonda, la corsia delle auto che viaggiavano in senso opposto. Qui, si sarebbe trovato faccia a faccia con un'automobile che stava sopraggiungendo quando, per evitarla, ha sterzato bruscamente, uscendo di strada e precipitando otto metri più sotto. Il camion ha quindi terminato il suo volo andando ad impattare il giardino di un'abitazione privata dove, fortunatamente, in quel momento non c'era nessuno. Gli unici feriti sono risultati essere quindi i due a bordo del tir che però sono riusciti a uscire da soli dal mezzo dopo lo scontro. Medicati sul posto dagli operatori sanitari del 118, sono stati trasferiti rispettivamente al pronto soccorso dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo e al pronto soccorso degli Spedali Civili di Brescia. Entrambi sono stati ricoverati in codice giallo a causa delle contusioni riportate dallo schianto. Non sono in pericolo di vita. Grande spavento per i presenti.