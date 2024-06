video suggerito

“Voglio vederti anche se non mi rispondi”: imprenditore milanese perseguitato per quattro anni da una donna I due si erano conosciuti nel 2021: la donna era fidanzata con un amico della vittima. Nel settembre del 2023 le era stato applicato il braccialetto elettronico, con un risarcimento di 20mila euro nei confronti dell’uomo. Ma le persecuzioni erano riprese quando alla 45enne è stato tolto il dispositivo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Un incubo durato quattro anni, quello di un imprenditore milanese di 56 anni. E forse finito lo scorso sabato 16 giugno con l'arresto della 45enne che lo perseguitava. La donna, che lavora come impiegata in provincia di Bergamo, è stata sorpresa dai carabinieri del nucleo Radiomobile fuori dal locale della vittima in zona piazza Wagner a Milano, convocati al telefono dallo stesso titolare: dopo aver fatto irruzione nel negozio, si era poi appostata sul marciapiede dall'altro lato della strada. I militari l'hanno bloccata mentre tentava di allontanarsi a bordo della sua Mini Cooper.

Quattro anni di quotidiane persecuzioni

Tutto è cominciato nel 2021, quando i due si sono conosciuti: la 45enne, al tempo, era fidanzata con un amico della vittima. Ma presto tutto cambia. Hanno avuto così inizio anni e anni di quotidiane telefonate (almeno una ventina al giorno), continui messaggi sui social e via WhatsApp, puntuali visite a casa il lunedì ("suona insistentemente al campanello della mia abitazione in piazzale Loreto e pretende di parlare", le parole dell'imprenditore) e al locale per gli altri giorni della settimana. Una trama purtroppo simile alla serie tv (ma ancor prima storia reale) che ha fatto parlare tutto il mondo, Baby Reindeer. "Nonostante il mio netto rifiuto, accede all’interno del negozio e a tutti i costi chiede di intrattenersi con me", sempre la dichiarazione del 56enne alle forze dell'ordine. "Si dichiara follemente innamorata e manifesta la chiara volontà di intraprendere una relazione sentimentale".

Il braccialetto elettronico

Nel settembre del 2023 viene applicato il braccialetto elettronico alla donna, con tanto di risarcimento di 20mila euro. Serve a ben poco: appena tolto il dispositivo, proseguono le vessazioni e le molestie. Tali e quali a prima. "Ma settimana prossima non possiamo andare tre giorni in Svizzera? Lunedì prendo ferie", alcuni dei messaggi inviati al 56enne, ormai esasperato. "Posso venire a trovarti o vieni tu da me? Voglio vederti, anche se non rispondi ai miei messaggi". "Amore, ci vediamo stasera e domani pomeriggio e sera?".