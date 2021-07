Voghera, assessore leghista alla Sicurezza uccide a colpi di pistola un marocchino: è ai domiciliari Massimo Adriatici, assessore leghista alla Sicurezza del Comune di Voghera, è stato arrestato e si trova ai domiciliari. È lui l’uomo che nella notte di ieri ha sparato e ucciso un uomo di 39 anni di origini marocchine dopo una lite in piazza Meardi. Adriatici, di professione avvocato, ricopre il ruolo di assessore nella giunta di centrodestra guidata dal sindaco Paola Garlaschelli. Sulla vicenda indagano i carabinieri.

A cura di Francesco Loiacono

È Massimo Adriatici, assessore leghista alla Sicurezza del Comune di Voghera, l'uomo che nella notte di ieri ha sparato e ucciso un uomo di 39 anni dopo una lite in piazza Meardi. Adriatici, avvocato che da ottobre 2020 ricopre il ruolo di assessore nella giunta di centrodestra guidata dal sindaco Paola Garlaschelli, è stato arrestato e si trova adesso agli arresti domiciliari. Come riportato già in un primo momento, sembra che la pistola calibro 22 con cui Adriatici ha sparato al 39enne fosse da lui regolarmente detenuta.

Il colpo di pistola esploso dopo una lite tra i due

Sono in corso le indagini dei carabinieri per cercare di chiarire cosa sia accaduto attorno alle 22 di ieri nella piazza poco distante dal centro della cittadina in provincia di Pavia. Da una prima ricostruzione sembra che tra Adriatici e la vittima, un cittadino marocchino di cui al momento non sono state rese note le generalità, sia scoppiata una lite. Al culmine della discussione l'assessore avrebbe estratto la pistola e sarebbe partito un colpo che ha raggiunto il 39enne.

Chi è Massimo Adriatici

Massimo Adriatici è avvocato titolare di uno studio legale dal 2011 a Voghera. Tra le sue esperienze lavorative figurano anche quella di ufficiale di polizia giudiziaria con qualifica di sovrintendente, addetto al settore anticrimine e misure di prevenzione, svolto dal 1995 al gennaio del 2011. Dal 2006 è docente di diritto penale e di diritto processuale penale alla scuola di Allievi Agenti della Polizia di Stato di Alessandria. Nell’anno accademico 2006/2007 si è laureato in giurisprudenza con 110 e lode all’Università degli studi del Piemonte Orientale nella sede di Alessandria