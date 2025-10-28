Vittorio Feltri aggredito a Milano: “Si sono avvicinati due individui, gli ho dato un cazzotto mostruoso”

Il giornalista e consigliere regionale della Lombardia Vittorio Feltri ha raccontato di essere stato aggredito alcuni giorni fa sotto casa sua a Milano. “Si sono avvicinati due individui”, ha spiegato a Fuori dal Coro, “gli ho dato un cazzotto mostruoso”.

Vittorio Feltri, fondatore di Libero, direttore editoriale de Il Giornale, nonché consigliere regionale della Lombardia per Fratelli d'Italia, ha raccontato di essere stato aggredito da due persone sotto casa sua a Milano. Ospite della trasmissione Fuori dal Coro condotta da Mario Giordano, l'82enne ha spiegato di essere stato "avvicinato da due individui 20 o 30 giorni fa al massimo" e di aver sferrato "un cazzotto mostruoso" a uno di loro, facendoli allontanare. Non è chiaro il motivo per il quale avrebbero dovuto aggredirlo, ma secondo Feltri uno dei due stava per "prendere dalle tasche una bomboletta spray".

L'episodio raccontato da Feltri sarebbe, dunque, avvenuto all'incirca tre o quattro settimane fa, nei pressi della sua abitazione di Milano. Il giornalista e consigliere regionale ha raccontato durante la puntata del programma di Giordano andata in onda su Rete 4 domenica 26 ottobre che in quel momento era appena uscito di casa per andare al lavoro, e che quindi erano all'incirca "le 10 del mattino". L'82enne ormai da diversi anni ha una scorta che segue i suoi spostamenti e quella mattina, così come tutte le altre, lo stava aspettando in strada.

Appena uscito di casa, però, Feltri sarebbe stato avvicinato "da due individui" e, temendo che uno dei due potesse spruzzargli addosso uno spray per stordirlo, ne avrebbe colpito uno con un pugno "sulla guancia". "Siccome non ho un bel carattere, ho reagito", ha spiegato, "Mi sono meravigliato anch'io della potenza del mio colpo. L'ho beccato in pieno, l'ho fatto barcollare". I due si sarebbero, infine, allontanati, mentre il consigliere regionale di FdI avrebbe raggiunto l'auto dei carabinieri per andare via.