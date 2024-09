Vittorio De Marzi muore soffocato durante il palio a Sondrio, la madre: “Mandaci la tua dolcezza da lassù”

video suggerito

A cura di Giorgia Venturini

È morto soffocato per colpa di un panino che stava mangiando mentre si trovava sugli spalti al termine della sfide della terza giornata del Palio delle Contrade a Sondrio. Ora tutta l'organizzazione ha deciso di sospendere la manifestazione in attesa dei funerali. La vittima è il 44enne Vittorio Renato De Marzi. La madre sui social già dedicato queste parole: "Dolce angelo mio, mandaci la tua dolcezza da lassù". Intanto si sta procedendo con l'autopsia sul corpo dell'uomo. Sembrano però che ci siano pochi dubbi sul fatto che il 44enne sia morto soffocato.

In tanti a Sondrio lo conoscevano: lo descrivono tutti come sorridente, sempre gentile e generoso. Come riporta Il Giorno, lo si poteva incontrare in piscina e in palestra o in divisa da City Angels al servizio dei più fragili. E proprio perché era conosciuto da molti, i capi contrada avrebbero deciso di portare a termine il palio: vogliono onorare così la sua memoria. Mentre però sono stati annullati tutti gli altri eventi.

C'è chi però sostiene che questa tragedia si sarebbe potuta forse evitare se fosse stata garantita la presenza in piazza di un'ambulanza. Quando sono arrivati sul posto i sanitari del 118 il 44enne purtroppo era già in arresto cardiaco.