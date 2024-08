video suggerito

Si schianta con la bici contro un'auto: Pierluigi Bettoni muore dopo un giorno di coma Pierluigi Bettoni è deceduto nel pomeriggio del 4 agosto all'ospedale Civile di Brescia. Il 56enne era rimasto coinvolto in un incidente con la bici mentre scendeva dal passo del Maniva.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

È morto nel pomeriggio di ieri, domenica 4 agosto, dopo un giorno di coma, Pierluigi Bettoni. Il 56enne di Sarezzo (in provincia di Brescia) era rimasto vittima di un incidente nella mattinata di sabato mentre scendeva in sella alla sua bici lungo la strada per il passo del Maniva. Stando a quanto ricostruito finora, Bettoni si sarebbe scontrato frontalmente con un'auto che procedeva nella direzione opposta di marcia.

L'incidente in bici a Collio

L'incidente è avvenuto intorno a mezzogiorno di sabato 3 agosto, nel territorio comunale di Collio, lungo la strada per il Maniva. Bettoni si trovava in sella alla sua bici quando ha impattato contro la vettura. È probabile che sia stato lo stesso 56enne, per cause ancora non note, ad allargare la propria traiettoria e finendo, così, con l'invadere la corsia opposta.

Proprio in quel momento stava transitando un'auto che non ha potuto evitare l'impatto. Bettoni avrebbe fatto un volo di circa 10 metri prima di finire contro l'asfalto.

Le condizioni di Bettoni e il decesso in ospedale

In pochi minuti il 56enne è stato soccorso dai sanitari, intervenuti con un'ambulanza e l'elicottero. I medici lo hanno trovato in condizioni critiche e non cosciente.

Bettoni era stato, poi, trasportato d'urgenza all'ospedale Civile di Brescia, dove era stato ricoverato nel reparto di Terapia Intensiva. Il ciclista è rimasto ricoverato per circa 24 ore, in coma, fino al decesso dichiarato nel pomeriggio del 4 agosto. La Procura aprirà un fascicolo per omicidio stradale che consentirà agli inquirenti di eseguire gli esami del caso, ma al momento non ci sarebbero elementi che possano far pensare a una qualche responsabilità attribuibile all'automobilista coinvolto nell'incidente.