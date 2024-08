video suggerito

Perde il controllo dell'auto e travolge uno scooter: il motociclista muore poco dopo in ospedale Giuseppe Bignotti è deceduto in ospedale in seguito a un incidente con lo scooter. Il 68enne era stato travolto da un'auto che aveva invaso la sua corsia a Ponte Caffaro (Brescia).

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Un 68enne è deceduto in ospedale in seguito a un incidente stradale avvenuto nella mattinata di domenica 11 agosto. L'uomo, Giuseppe Bignotti, era stato travolto da un'auto mentre girava in sella al suo scooter nei pressi del cimitero di Ponte Caffaro (in provincia di Brescia). A carico dell'automobilista, un 78enne residente a Fidenza (Parma) è stato aperto un fascicolo per omicidio stradale.

Stando a quanto ricostruito, Bignotti si trovava in sella al suo scooter lungo la strada provinciale 237 quando, arrivato all'altezza del cimitero di Ponte Caffaro, è stato travolto da una Volkswagen. Alla guida dell'auto c'era un 78enne che aveva perso il controllo del mezzo dopo aver urtato una Ford. In seguito all'impatto, il 78enne ha invaso la corsia opposta di marcia travolgendo lo scooter di Bignotti.

Sul posto sono intervenuti con la massima urgenza i sanitari inviati dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza. Le condizioni del 68enne erano apparse subito molto gravi e per questo motivo era stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Civile di Brescia con l'elisboccorso.

Arrivato in sala operatoria, i medici hanno lo hanno sottoposto a un intervento per la parziale amputazione di una gamba, rimasta gravemente ferita nell'incidente. Le condizioni di Bignotti , però, sono peggiorate progressivamente fino al decesso constatato dai medici.

Le forze dell'ordine stanno indagando sulla dinamica dell'incidente costato la vita al 68enne per stabilire eventuali responsabilità. Come da prassi, la Procura ha aperto un fascicolo per omicidio stradale e iscritto nel registro degli indagati il 78enne che guidava la Volkswagen.