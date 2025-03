video suggerito

Chi era Vittorio Cattaneo, l'uomo travolto e ucciso da un'auto a Ossago, nel Lodigiano Ieri sera, domenica 16 marzo, dopo alcuni giorni di ricovero è deceduto in ospedale Vittorio Cattaneo, il 73enne che lo scorso 13 marzo era stato investito da un'auto mentre pedalava sulla sua bici nel Lodigiano.

A cura di Giulia Ghirardi

Durante la serata di ieri, domenica 16 marzo, dopo alcuni giorni di ricovero Vittorio Cattaneo è deceduto in ospedale dopo che lo scorso 13 marzo era stato investito da un'auto mentre pedalava sulla sua bici nel Lodigiano.

Secondo le prime ricostruzioni disponibili, l'uomo – 73enne e residente a Caselle Lurani – era stato investito da una Fiat Panda guidata da una 30enne lungo la strada provinciale 107 mentre passava in bicicletta da un capo all’altro della provinciale per raggiungere il centro abitato di Ossago, in provincia di Lodi, intorno alle ore 15:30. In seguito all'incidente, le condizioni dell'uomo erano parse sin da subito molto gravi, tanto che gli operatori sanitari del 118 giunti sul luogo dell'incidente avevano deciso di trasportare il 73enne in elisoccorso al Policlinico San Matteo della città di Pavia.

Dopo alcuni giorni trascorsi in ospedale, la notizia del decesso che è arrivata ieri sera poco dopo le ore 20:00. "Una delle prime persone che avevo conosciuto quando arrivai a Caselle Lurani. Una persona sempre disponibile per la sua comunità a cui mancherà sicuramente molto", ha commentato il sindaco Davide Vighi dopo aver ricevuto l’annuncio del decesso da parte della figlia del 73enne.

Sulla ricostruzione dell'incidente stanno ora indagando le forze dell'ordine che erano giunte sul luogo per effettuare gli accertamenti necessari a fare chiarezza sull'effettiva dinamica della vicenda.